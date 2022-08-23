Türksat'tan stratejik ortaklık! Dünyanın önde gelen şirketiyle imzalar atıldı

Türksat ile uydu iletişiminde ve yer sistemlerinde dünyanın en büyük firmalarından ST Engineering iDirect, Türksat 5B uydusu üzerinden çeşitli servislerin yürütülmesi için gerekli yer sistemlerine yönelik önemli bir sözleşme imzaladı. Türksat ve ST Engineering iDirect, arasında imzalanan sözleşme sayesinde Türksat Dialog XIF HUB ve 5 bin terminal ile kamu, ticari, mobilite ve GSM pazarında uydu hizmet sayısını önemli oranda artıracaktır. Yapılan iş birliği sayesinde Türksat kapsama alanında en zorlu koşullardaki düşük veri hızlarından, 1 Gbps'nin üzerindeki büyük aktarım hızlarına kadar tüm taleplerde en iyi deneyimi sağlayacak. TürksatST Engineering iDirect'in kapasite, terminal ve kapsamaları hızlı, otomatik ve organize edebilen Ağ Yönetim Sistemi (NMS) aracılığıyla hizmetlerini daha verimli, kolay ve hızlı yönetebilecektir. Ayrıca ST Engineering iDirect'in DVB-S2X ve Mx-DMA MRC teknolojileri Türksat 5B uydusunun ve yer terminallerinin verimliliği önemli ölçüde aratacaktır. Kullanılacak olan bu teknolojiler ile Türksat HTS servislerinde hizmet çeşitliliğini genişletecek.

'SÖZLEŞMEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'



Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, "Filomuzun en yeni uydusu Türksat 5B, Ka HTS üzerindeki mevcut kapsama alanımızı ve bant genişliğimizi büyük ölçüde artıracak" dedi. Türksat 5B ile Türksat'ın genişbant hizmetlerinin Orta Doğu ve Afrika dahil olmak üzere pek çok bölgeye, başlıca deniz ve uçuş güzergahlarına da yayılacağını vurgulayan Demirel, "Bu nedenle ST Engineering iDirect ile Türksat arasında gerçekleştirilen iş birliği, Türksat'ın çok geniş ve hızla gelişen bir pazarda mevcut ve potansiyel müşterin ihtiyaçlarına sorunsuz, uygun maliyetli ve esnek hizmetler sunması açısından da çok önemli. Kurulacak olan Dialog XIF Hub, bu aktif pazarlar ve Türksat için değerli bir varlık olacaktır. Bu nedenle, stratejik ortaklığımızı güçlendirmek için bu yeni sözleşmeye gerçekten büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

'İŞ FIRSATLARINI DA ARTIRACAK'



ST Engineering iDirect Orta Doğu Başkan Yardımcısı Tajani Bouqentar ise Türksat'ın genişleyen operasyonları için ST Engineering iDirect'i tekrar seçmesinden heyecan duyduklarını belirterek, "Türksat, Dialog HUB platformumuzun ve modemlerimizin çoklu hizmet, geleceğe dönük yapısı sayesinde gerekli esnekliği, hizmet çeşitliliğini ve ölçeklenebilirliğini sağlayarak mevcut ve gelecekteki iş fırsatlarını da artıracaktır. Türksat'ın geleceğe yönelik attığı her adımda yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

GENİŞ COĞRAFYADA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Türksat 5B, Türkiye'de karasal altyapı ile internet hizmetinden yoksun bölgelerin yanı sıra 27 farklı ülkeye, uydu üzerinden yüksek hızda genişbant internet hizmeti sunulmasını sağlayacak. 42 derece Doğu yörüngesinde hizmet veren Türksat 5B özellikle Ka frekans bandında 55 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesi ile Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika, Akdeniz'in büyük bir bölümü ve Ege Denizini kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet vermeye başladı.