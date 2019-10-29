Turyağ’dan 3 yılda 37 milyon dolar yatırım
Türkiye’de endüstriyel yağ ve ev dışı tüketim sektörlerinin önde gelen markalarından Turyağ, son üç yılda yeni tesisi için iş, gıda güvenliği, optimizasyon ve enerji verimliliği alanında 37 milyon dolar tutarında yatırım yaptı. Şirketin son yatırımı da Balıkesir’deki 6 milyon TL’lik pilot tesis oldu.
- ÖZKAN DEMİR
FARKLI ÜRETİMLER VAR
Turyag CEO’su Murat Tarakçıoğlu, Turyağ yenilebilir yağlar alanındaki tecrübe ve bilgi birikimini, inovasyon ve teknoloji ile birleştirerek müşterilerine hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.
Tarakçıoğlu “Yeni kurduğumuz pilot tesis sayesinde yüksek kalitedeki ürün ve hizmetlerini çeşitlendirerek daha hızlı şekilde sektörün beğenisine sunuyoruz. Rafineri ve margarin üretim bölümlerinin farklı alanlarda yer aldığı konvansiyonel üretim metotlarının aksine, yeni pilot tesiste Turyağ’ın inovasyonu sayesinde tüm yağ rafine aşamaları tek bir çatı altında topluyoruz. Yeni pilot tesis ile numune üretimi, analiz, kristalizasyon ve dolgu kaplama süreçlerini de daha verimli şekilde gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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