İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7895
  • EURO
    9,1416
  • ALTIN
    472.589
  • BIST100
    1133.3
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'nin gökyüzündeki markası TUSAŞ yine şampiyon oldu!
Ekonomi

Türkiye'nin gökyüzündeki markası TUSAŞ yine şampiyon oldu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı” ödülüne tekrar layık görüldü. Türkiye'nin öncü havacılık şirketi olarak geleceğin projelerini bir bir hayata geçirmeye devam eden TUSAŞ, 599 milyon ABD doları üretici ihracatı ile “Savunma ve Havacılık” ihracat şampiyonluğunu perçinledi.

IHA30 Eylül 2020 Çarşamba 10:00 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:24
ABONE OL

TUSAŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı” ödülüne bir kez daha damga vurdu.

TUSAŞ, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Savunma ve Havacılık” kategorisinde birinci sıradaki yerini perçinledi. TUSAŞ, genel kategoride yer alan bin firma arasında ise 27’nci sırada yer aldı.

Türkiye’nin öncü havacılık şirketi olarak geleceğin projelerini bir bir hayata geçirmeye devam eden TUSAŞ, 599 milyon ABD doları üretici ihracatı ile “Savunma ve Havacılık” ihracat şampiyonluğunu perçinledi. 2019 yılında da aynı kategoride 540 milyon ABD doları ihracat kalemi ile birinci olan TUSAŞ, bu yıl da iddialı yükselişini sürdürdü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.