TUSAŞ duyurdu! İlk anlaşma imzalandı: Birlikte geliştireceğiz

25 Kasım 2021 Perşembe 12:48 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:51

Havacılık alanında yarım asra yakın tecrübesi ile Malezya'nın havacılık ekosistemine katkı sağlamayı amaçlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bu alanda ilk girişimini Malezya'nın Standartlaştırma ve Ar-Ge kuruluşu olan SIRIM ile gerçekleştirdi. İş birliği anlaşması kapsamında Endüstri 4.0 Akıllı Üretim projelerinin uygulanması, SIRIM'ın ve Malezya havacılık endüstrisinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, Havacılık endüstrisinin standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi, havacılık alanında verimlilik ve kalitenin iyileştirilmesi için kalibrasyon, muayene, belgelendirme ve test hizmetleri, insansız hava aracı gibi İleri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi, havacılık alanında yerel tamir bakım uzmanlığı geliştirme, Nano Kaplama, Polimer ve Karbon Fiber gibi yeni nesil malzeme uygulamaları için stratejik endüstriyel ortaklık ile Ar-Ge süreçlerini geliştirmek, Havacılık ve Uzay Endüstrileri ile ilgili olarak "Uluslararası Stratejik Teknoloji İş Çerçevesi" geliştirmek gibi konularda birlikte çalışmalar yürütecek.

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Malezya ofisimizde ilk ikili anlaşmaya imza atmanın heyecanı içindeyiz. Malezya'nın havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak olan bu gelişme ile birlikte şirketimizin de kazanımına olacak bir dizi ortak projeler gerçekleştireceğiz. Dünya havacılık ekosisteminin önemli bir oyuncusu olarak iki ülkenin bu alandaki kabiliyetlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.