TUSAŞ geleceğin petrolüne el attı: Sınırları zorlayan alana dönüşüyor

Birçok yerli ve milli savunama teknolojilerinde imzası olan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla kurulan "Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı" açıldı.

TUSAŞ GELECEĞİN PETROLÜNE EL ATTI

TUSAŞ Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitenin Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, havacılık ve uzay teknolojilerinin hızla evrildiğini, sınırları zorlayan bir alana dönüştüğünü söyledi.

Havacılık ve uzay sektörlerinde AR-GE çalışmalarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Çelik, "AR-GE faaliyetlerinin başarısı, alanlarının genişlemesine kadar bilgi ve kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Bu bağlamda TUSAŞ, üniversiteleri kendi AR-GE ekosisteminin doğal bir parçası haline getirerek, yenilikçi, fütüristik, teknolojiyi takip etme ve akademik kaynaklardan yararlanma vizyonunu geliştirmeyi amaçlamaktadır." dedi.

Çelik, laboratuvarın üniversitede kuruluş amacına ilişkin şunları kaydetti:

"Laboratuvarın en öncelikli hedeflerinden birisi, genç yeteneklere havacılık sektöründe deneyim kazandırmak ve onları bu kritik sektörde bilgi sahibi yapmaktır. Öğrenciler, laboratuvar faaliyetlerine katılarak teorik bilgilerini pratik bilgilerle buluşturacak ve havacılık sektörüne daha donanımlı bir şekilde katkıda bulunabilecekler. Ayrıca bu laboratuvarın sunduğu fırsatlardan biri de üniversite-sanayi işbirliği projelerine katılım imkanıdır. Öğrenciler bu tür projeler aracılığı ile endüstri teknoloji şirketi olan TUSAŞ ile işbirliği yaparak havacılık problemlerine çözüm üretme deneyimi kazanacaklar. Bu sayede teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirme şansına sahip olacaklar."

REKTÖR ÇOMAKLI, İSRAİL'İ KINADI

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alan saldırısında hayatını kaybedenleri andı, üniversite olarak İsrail'i kınadıklarını bildirdi.

TUSAŞ ile işbirliğinden memnuniyetini dile getiren Çomaklı, "Çok sayıda araştırmacının görev yapacağı araştırma laboratuvarında, TUSAŞ'ın özgün platformlarında kullanılacak ileri AR-GE çözümlerinin, üniversitemizdeki akademisyen ve öğrencilerle birlikte geliştirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda da savunma sanayisine ve havacılık endüstrisine nitelikli araştırmacı yetiştirme misyonu yerine getirilecektir." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise gerçekleştirilecek çalışmaların uygulanması noktasında belediyenin destek vereceğini ve kurumlarla işbirliklerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından TUSAŞ ve üniversite arasında protokol anlaşmaları imzalanarak plaketler takdim edildi, laboratuvarın açılışı yapıldı.

Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katıldığı tören sonrası heyet, laboratuvarda incelemelerde bulundu.

Laboratuvarda hidrojen teknolojileri, yakıt pilleri modelleme, hibrit sistem tasarım modelleme, yakıt pili tabanlı güç sistemleri tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılacak.