TUSAŞ, THY için üretecek: Türkiye'de bir ilk

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında imzalanan anlaşma kapsamında TUSAŞ tarafından THY'nin pilot eğitimlerinde kullanması amacıyla yerli ve milli uçak üretilecek.

THY'nin yüzde 100 iştiraki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ (TAFA-Turkish Airlines Flight Academy) ile TUSAŞ arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için yapılan anlaşmanın imza töreni THY Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleştirildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bu anlaşmanın sivil uçak projesine girişlerinin imzası olacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz. Bu anlaşma bize burada bazı imkanları açacak. Biz savunma şirketiyiz. KAAN başta olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Anka-3, Anka-2, Aksungur ve Anka, Gökbey, Atak helikopterimiz ve uydumuzla birlikte biz aslında bir hava savunma şirketiyiz. Ancak bu imza çok değerli. Çünkü şimdi sivile ayak basmış olduk."

Kotil, edindikleri tecrübelerin ardından sivil pilotları yetiştirmek amacıyla Turkish Airlines Flight Academy (TAFA) ile güçlerini birleştirdiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"THY'nin pilot eğitimlerini karşılayacak, muadillerine göre üstün performans ve uçuş kalitesine sahip, bu yetkinliklerde en son teknoloji aviyonik sistemlerle donatılmış, uzun ömürlü eğitim uçaklarını yerli ve milli imkanlarımızla tesislerimizde üreteceğiz. Uçakların Türk Hava Yolları envanterine katılması ile birlikte bu hususta da dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız. Bugün Türk havacılığını her alanda dünya ile yarışır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

- TAFA FİLOSUNUN TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ UÇAKLARLA DEĞİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Toplantıda verilen bilgiye göre, TAFA'da kullanılan mevcut ve alternatif uçak tipleri üreticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, uçak tedarikinde orta ve uzun vadede küresel çapta sıkıntılar yaşanacağı anlaşıldı.

TAFA tarafından eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek motorlu eğitim uçağının yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.



2026 ve 2027'de 10+10 (opsiyonlu) olacak şekilde 20 adet uçağın satın alınması ve uçakların mevcut verimliliği aynı şekilde karşılaması durumunda sonraki yıllarda uçak alımına devam edilerek TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedefleniyor.

