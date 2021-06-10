10 Haziran 2021 Perşembe 08:16 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 08:16

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markası' oldu. İkinci sırada 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik yer alırken 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası ise 3. oldu

TUSAŞ LİSTEDE

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, dünyada adından sıkça söz ettiren Türk savunma sanayiindeki yükseliş dikkat çekti. Atak helikopteri ile adından söz ettiren ve yerli savaş uçağını üretmeye hazırlanan Türkiye'nin göklerdeki yıldızı TUSAŞ bu yıl listeye ilk kez girdi. Listeye giren diğer şirketleri ise Otokoç, Netlog, Anadolu Hayat, Arzum, Ray Sigorta, Karel olarak sıralandı.

BEŞİKTAŞ DÜŞTÜ

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 65,7 ile Aselsan'da yaşandı. Savunma sanayii alanında birçok proje yürüten şirket 11 sıra birden yükselerek 19. sıraya çıktı. Aselsan'ın ardından marka değerini artıran ikinci şirket ise yüzde 65.1'lik değer artışıyla Yünsa Tekstil oldu. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 51,4 ile Anel Elektrik'te oldu. Bu markayı yüzde 43.5 ile Beşiktaş, yüzde 42.8 ile Otokar izledi.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıkan Milli Muharip Uçağı Projesi TUSAŞ tarafından yürütülüyor.

KOVİD-19 MARKALARI % 12.7 ERİTTİ

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Kovid-19 salgınının da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığını, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla göre yüzde 12.7 azalarak 21.45 milyar dolara düştüğünü söyledi. Son 15 yıl içinde 2 bine yakın markanın değerinin hesaplandığını ve önemli bir veri tabanı oluştuğunu belirten İlgüner, "Türkiye'nin 100 en değerli markasının toplam değeri 15 yıldır 20-30 milyar dolar bandında bir seyir izlemektedir. Türk şirketlerinin iç pazar ısrarı ve küresel markalaşma isteksizliği sonucu bir değer kısırlığı yaşanmaktadır" dedi.