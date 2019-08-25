TUSAŞ'tan Türkiye’nin en büyük kompozit üssü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), son teknolojiyle donatılacak ve uçak yapısallarının üretileceği kompozit tesisi kuruyor. Dünyanın tek çatı altındaki 4’üncü büyük kompozit tesisi olacak fabrika şirketin Kahramankazan’daki merkez yerleşkesinde hayata geçirilecek. Tesis, 95 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak.

Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesisin, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2’sini karşılaması hedefleniyor. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek. Endüstri 4.0 için altyapısını hazırlayan TUSAŞ, kompozit tesisini akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirecek ve sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları ile üretime destek verilecek. Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar ile hassas ve hatasız üretim yapılacak. Tesisteki otonom araçlar, robotlar ve makineler birbiriyle sürekli iletişim halinde olacak. Binlerce sensör ve iletişim sistemiyle donatılacak tesisle bütün üretim süreci ve verimlilik anlık olarak kontrol edilebilecek. Tesiste, gelişmiş kesim ve ölçüm sistemleri kullanılacak. TUSAŞ, bu yatırımla üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak ve yapacağı ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

MÜHENDİSLER ARIYOR

Kurulum çalışmaları sürerken TUSAŞ, bir yandan da tesiste çalışacak insan kaynağını oluşturmak için harekete geçti. Şirket, Proses Mühendisi (Kompozit İmalat) pozisyonunda çeşitli alanlardan mühendis istihdam edecek. Adaylarda makine, metalurji ve malzeme, havacılık veya uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, kompozit ve imalat teknolojileri alanında en az 2 sene tecrübe sahibi olmak tercih nedeni oluşturacak. İyi derecede İngilizce bilmesi istenen adaylar için ilgili bilgisayar programlarını ve kompozit parçalara yönelik yazılımları temel seviyede kullanıyor olmak, kompozit parça üretim ve kalite muayene süreçlerinde tecrübe ve risk analizi konularında deneyimi olmak ek tercih sebebi olarak değerlendirilecek.