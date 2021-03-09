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Ekonomi

Tüzel kişiler de e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, tüzel kişiler adına açılan hatları, borç ve alacak bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenme imkanı sağlandığını açıkladı.

AA09 Mart 2021 Salı 15:20 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 15:20
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Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mobil ile sabit hatlarda, borç ve alacak bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "borç alacak ve iade sorgulama" hizmetini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bu sayede vatandaşların adlarına açılan hatları, borç ve alacak bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenme imkanı kazandığını belirten Sayan, bu hizmeti tüzel kişiliklerin de kullanabilmesi için yaptıkları çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Sayan, artık tüzel kişilerin de "sabit hat sorgulama" hizmetinden faydalanabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Rıza dışı bir abonelik varsa önlem alınabilecek. 'turkiye.gov.tr/bilgi-teknoloji' linkinden bu yeni hizmete ulaşarak münferiden yetkilisi olduğunuz şirketin vergi kimlik numarasına kayıtlı tüm sabit telefon ve internet hatlarını görüntüleyebilirsiniz. DijitalTürkiye için hayırlı olsun."

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