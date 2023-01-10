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Ekonomi

Tüzel kişilere, dövizden TL mevduata geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA10 Ocak 2023 Salı 09:35 - Güncelleme:
Tüzel kişilere, dövizden TL mevduata geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi
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Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk lirası mevduata geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 30 Eylül 2022'ye kadar açılmış olması şartı, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 dönemindeki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

Söz konusu tebliğ, döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

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