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Ekonomi

Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla canlı yayın izle

Tuzla TOKİ kurası bugün saat 11:00'da gerçekleştilecek. Corona virüsü sebebi ile sadece internet üzerinden takip edilebilecek olan Tuzla TOKİ kurası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ Tuzla 2020 sosyal konut projeleri Aydınlı ve Orhanlı'da inşa edilecek. TOKİ kura sonuçları için isim listesi kura çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. TOKİ Tuzla kurası canlı olarak takip edilebilecek. TOKİ Tuzla canlı yayın izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16 Mart 2020 Pazartesi  09:47 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:47
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Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tuzla TOKİ kurası bugün saat 11:00'da gerçekleştirilecek. Corona virüsü sebebi ile sadece internet üzerinden takip edilebilecek olan Tuzla TOKİ kurası ile birlikte konutlar sahiplerini bulacak. TOKİ Tuzla 2020 sosyal konut projeleri Aydınlı ve Orhanlı'da hayata geçirilecek. TOKİ kura sonuçları için isim listesi kura çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. TOKİ Tuzla kurasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı. Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

TOKİ TUZLA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ kuraları, kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde noter hurunda yapılacak olup TOKİ sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

E- DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

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