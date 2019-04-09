16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6653
  • 6,3916
  • 237.089
  • 98.442
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Uber Türkiye'den çıkıyor iddiası

Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Açıklamada 'Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz' dendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu.
 
Buna göre şirket, gelecek dönemde  XL  araçların sayılarını ise önemli ölçüde azaltacağını bildirdi.
 
"YENİ ÇÖZÜMLER BULMAK İSTİYORUZ"
 
Uber'den yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye'ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamanın devamında, "Türkiye'deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz" denildi.
 
Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Uber, Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, e-fatura sistemine geçildiğini ve bununla birlikte KDV'nin de doğrudan Türk vergi kurumlarına ödendiğinin bilgisini paylaştı

Şişli´deki feci kaza! Saniye saniye görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Enerjide yeni dönem! Düzenleme hazır

Enerjide yeni dönem! Düzenleme hazır

YSK'dan süreçle ilgili yeni açıklama

YSK'dan süreçle ilgili yeni açıklama

Arılar evini bal peteğine çevirdi

Arılar evini bal peteğine çevirdi

Denizli'de ele geçirildi! Tam 1500 yıllık

Denizli'de ele geçirildi! Tam 1500 yıllık

İçişleri'nden önemli açıklama: 131 personel ihraç edildi

İçişleri'nden önemli açıklama: 131 personel ihraç edildi

Netanyahu için kritik seçim

Netanyahu için kritik seçim

Kare kare İstanbul Havalimanı

Kare kare İstanbul Havalimanı

Türk jetleri 4 milyon lira ödüllü teröristi vurdu

Türk jetleri 4 milyon lira ödüllü teröristi vurdu
 

POPÜLER HABERLER

Van´da ‘Mavi Balina’ alarmı

Van´da ‘Mavi Balina’ alarmı

Antalya'da bulundu! Dünyanın en eskisi...

Antalya'da bulundu! Dünyanın en eskisi...

Apple o uygulamanın fişini çekiyor

Apple o uygulamanın fişini çekiyor

Binlerce insan hastalığını bilmeden yaşıyor

Binlerce insan hastalığını bilmeden yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA