Üç ilde TOKİ heyecanı: 29 bin 566 aile yeni yuvalarına kavuşacak

“Yüzyılın Sosyal Konut Projesi” kapsamında Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te yapılacak 29 bin 566 konut için kura çekimi bugün yapılacak. Kura çekiminin ardından hak sahipleri belirlenmiş olacak.

20 Şubat 2026 Cuma 10:33
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 29 bin 566 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

SONUÇLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

KONUT SAYISI 312 BİN 290'A YÜKSELECEK

Yeni haftanın takvimine göre, bugün Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

