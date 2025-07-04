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Ekonomi

Üç ilde yangından etkilenenlere 12 milyon liralık kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik, İzmir ve Hatay'daki yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

IHA4 Temmuz 2025 Cuma 14:01 - Güncelleme:
Üç ilde yangından etkilenenlere 12 milyon liralık kaynak
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Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını ifade etti. Bu kapsamda aktarılan kaynakların detaylarını paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bilecik'e 1 milyon 460 bin lira, İzmir'e 5 milyon 800 bin lira ve Hatay'a 5 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Göktaş ayrıca diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, "Akut dönem sonrası sosyal yardımlara ihtiyaç duyulması halinde yangın bölgesinden gelen talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

  • yangın
  • mahinur özdemir göktaş
  • kaynak

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