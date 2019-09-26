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Üç kamu bankasından otomotive özel kredi

Üç kamu bankası anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faizle kredi verecek.

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

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