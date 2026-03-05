İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9957
  • EURO
    51,2071
  • ALTIN
    7282.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Üç saha için heyecanlandıran gelişme: Binlerce hektarlık alanda petrol aranacak
Ekonomi

Üç saha için heyecanlandıran gelişme: Binlerce hektarlık alanda petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de bulunan 3 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

AA5 Mart 2026 Perşembe 08:55 - Güncelleme:
Üç saha için heyecanlandıran gelişme: Binlerce hektarlık alanda petrol aranacak
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'da bulunan 43 bin 886 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi de 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Ayrıca, TPAO'nun Edirne ve Tekirdağ illerini kapsayan 14 bin 562 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin 22 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Çanakkale ve Tekirdağ illerini kapsayan 31 bin 229 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin de 16 Ocak 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.