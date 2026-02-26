7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'ın İş Forumu Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımlarıyla Kakheti bölgesindeki Telavi kentine yakın yer alan Tsinandali köyündeki bir otelde başladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı iş birliğiyle düzenlenen forumun açılışında konuşan Mariam Kvrivişvili, programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Söz konusu forumun, üç ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesine eşsiz bir platform sunduğunu belirten Kvrivişvili, "Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'den 300'den fazla önde gelen ve büyük şirketin katılımı, özel sektörün enerji, ulaştırma ve lojistik, sağlık, inşaat, tarım, finans ve turizm gibi kilit sektörlerde iş birliğini derinleştirmeye ve ortak girişimler uygulamaya olan büyük ilgisini vurgulamaktadır." dedi.

Türk ve Azerbaycan firmalarının Gürcistan'daki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kvrivişvili, "Gürcistan'da şu anda Türk sermayeli 2 bin 805'ten fazla ve Azerbaycan sermayeli 1660'tan fazla şirket faaliyet göstermektedir. Azerbaycan ve Türk şirketlerinin Gürcistan'daki aktif varlığını son derece takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, 2025'TE GÜRCİSTAN'IN BİR NUMARALI TİCARET ORTAĞI OLDU"

Kvrivişvili, Türkiye ile Azerbaycan'ın Gürcistan'ın güçlü ticaret ortakları olduğunu ifade etti.

Türkiye ile ticaret hacminin geçen yıl 3,1 milyar doları geçtiğini aktaran Kvrivişvili,"Türkiye, 2025 yılında Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı olurken Azerbaycan ile ticaret hacmi 7. sırada yer aldı." diye konuştu.

Kvrivişvili, "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesi için aktif çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Kvrivişvili, Gürcistan hükümetinin 2032'ye kadar söz konusu koridor kapsamında liman, demir yolu ve kara yolu gibi altyapı projelerin geliştirilmesi yönünde 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Gürcistan'ın ayrıca Karadeniz'de Anaklia derin deniz limanı projesini geliştirmek istediğini de dile getiren Kvrivişvili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anaklia projesi sadece bir liman değil, bölgesel tedarik zincirlerini güçlendirmek için çok yönlü taşımacılığı, katma değerli hizmetleri ve endüstriyel gelişmeyi birleştiren bir lojistik ve sanayi merkezidir. Bu entegre lojistik ve sanayi merkezini inşa etmede bize katılmaları için Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıları ve diğer bölgesel ortakları memnuniyetle karşılarız."

TİCARET BAKANI BOLAT AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN EKONOMİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumuna katılan Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Kvrivişvili ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile ayrı ayrı bir araya geldi.

