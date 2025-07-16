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Ekonomi

Üç uluslararası şirketin faaliyeti durduruldu

Ticaret Bakanlığı, üç uluslararası gözetim şirketinin faaliyetini geçici süreyle durdurdu.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Üç uluslararası şirketin faaliyeti durduruldu
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Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğ hükümlerine aykırı davranan RTSC Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Mentor Marine Consultants İstanbul Sigorta Ekspertiz Gözetim ve Danışmanlık Hizmeti Ticaret Limited Şirketinin faaliyetleri birer ay, Stan Loza Gözetim Etüd Kontrol Servis Hizmet Ticaret Limited Şirketinin faaliyeti de iki ay durduruldu.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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