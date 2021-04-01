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Ekonomi

Üç yılda 100 milyar dolar yatırım yapacaklar

Çip üreticisi TSMC fabrikalarının çip üretim kapasitesini artırmak için önümüzdeki 3 yılda 100 milyar dolar yatırım yapacak.

Reuters01 Nisan 2021 Perşembe 08:47 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 08:59
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Intel de gelişmiş çip üretim kapasitesini artırmak için 20 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Müşterilerinin arasında Apple ve Qualcomm gibi şirketlerin bulunduğu TSMC gelişmiş çipler üretmek için bu yıl da 25 ila 28 milyar dolar arasında yatırım yapacağını açıklamıştı.

Küresel şirketlerin çip tedariğinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bazı otomobil üreticileri üretimde kesintiye gitmek zorunda kaldı. Çip tedariğinin talebi karşılamaması nedeniyle cep telefonu, bilgisayar ve hatta ev aletleri üreten şirketlerin de üretiminde aksamalar yaşanıyor.

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