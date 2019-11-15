Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor
Turkcell üç yıllık hedeflerini Londra’da yatırımcılarla paylaştı. Her yıl 1 milyon müşteri kazanmayı planladıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Erkan “3 yıllık yatırım hedefimiz ise 3 milyar dolar” dedi.
urkcell, Londra’da gerçekleştirdiği toplantıyla üç yıllık hedeflerini uluslararası yatırımcılarla paylaştı. Uluslararası alanda dijital servislerle büyümeyi planlayan Turkcell, Türkiye’de ise 2022 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanacak. Şirketin 3 yıllık yatırım hedefi ise 3 milyar dolar. Turkcell’in gelecek üç yıllık döneme ilişkin hedeflerini Londra’da uluslararası yatırımcılara yönelik düzenlediği toplantının ardından basına duyuran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, gelecek üç yıl boyunca hem operasyonel hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edeceklerini söyledi.
BÜYÜME % 13-16
Erkan, üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13-16 aralığında belirlediklerini aktararak, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardıklarını bildirdi. Turkcell’in 2022 sonuna kadar olan üç yılda her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediği bilgisini veren Erkan, “Stratejik öncelik olarak belirlediğimiz dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
11 MİLYAR $ VERGİ
Turkcell’in yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın en güçlü teknolojik altyapılarından birine sahip operatör olarak örnek gösterildiğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti: “Türkiye’de en geniş frekans üzerinde işleyen en güçlü mobil şebekeye sahip operatörüz. Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 45 bin kilometre uçtan uca fiber altyapımız ve dünya standartlarındaki veri merkezlerimiz ile ülkemizin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son 5 yılda o günkü kurlarla hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. 2014’ten bu yana ise yine o yıllardaki kurlarla hesaplandığında 11 milyar dolardan fazla vergi katkısı sağladık.”
3 MİLYAR TEMETTÜ
Erkan, Turkcell’in bir yandan bu yatırımları yaparken diğer yandan da hissedarlarına kazandırmaya devam ettiğini aktararak, “2010’dan bu yana hissedarlarımıza 3 milyar dolar temettü dağıttık. Böylece neredeyse Borsa İstanbul’da 30 endeksinde işlem gören ortalama bir şirket kadar değeri hissedarlarımızla paylaşmış olduk. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bu yılın başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini anımsatan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri şirketimiz önümüzdeki dönemde Turkcell’in büyümesine katkı sağlayacak iki önemli iştirakimiz olacak. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markalarımız Paycell Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022 yılında Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. Böylece bu alanda 41 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşılacak. Bir diğer odak alanımız dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz. Sayıları 3 milyonu aşan ticari kuruluşa uçtan uca dijitalleşme hizmetleri sunarak rekabette önde olmalarını sağlayacağız.”
FATURA ÖDEMEYENİ PAYLAŞIYORUZ
Blockchain konusunda yatırım yaptıklarını çünkü işlerinin her noktasında kullanabildikleri çok fonksiyonel bir teknoloji olduğunu vurgulayan Erkan, “Örneğin faturalarını ödemeyen müşterilerin bilgisini bu teknolojiyi kullanarak diğer operatörlerle paylaşmaya başladık. Operatörler birbirleriyle bilgi paylaşmadığından operatörleri dolaşarak hiç para ödemeden hayatını sürdürenler olabiliyor. Biz bu noktada başka verilerin görülmediği sistemi blockchainle hayata geçirdik ve 3 operatör olarak fatura ödemeyen müşteri oranını ciddi oranda aşağıya çektik” dedi.
SİMİT ÜCRETİ BİLE CEP FATURASINA YANSIYACAK
Erkan “Finansman AŞ ile yeni yeni işlere giriyoruz. Örneğin kurumlara finansman sağlamak, kurumlara kiralama yoluyla akıllı cihazlar sağlamak” dedi. Erkan Paycell ile ilgil ibir soru üzerine de “Paycell ile günlük hayata o kadar yakınız ki artık. Örneğin şimdi Paycell ile İstanbul Kart’ı entegre ediyoruz. PTT ve Belbim ile ortak hayata geçirdiğimiz Paye yemek kartımız var. Artık yemek kartımız ve İstanbul Kart aynı kart üzerinde çalışabiliyor. Şimdi yavaş yavaş bunu QR kodla ödemeye taşıyoruz. Yani telefonu göstererek geçme, telefon operatörü üzerinden faturalandırma gibi. Mesela telefonu gösterip simit alacaksınız, faturanıza yansıyacak” dedi.
ENFLASYON MAKUL SEVİYELERE GELDİ
Erkan, “Şu anda enflasyon makul seviyelere geldi, faiz oranları düşüş eğiliminde. Belli noktada stabilite var. Dünyada da benzer durumlar var, özellikle gelişmekte olan pazarlarda da enflasyon düşüyor, faizler düşüyor. Ama hâlâ gelişmekte olan pazarlarda net faiz farkı mevcut. Bunun biraz daha daralacağını öngörüyor yatırımcılar veya analistler. Ama çok dramatik bir durum yok” diye konuştu.
YERLİ OTO İŞİNE ÇOK İNANIYORUM
Elektrik istasyonlarının yönetiminden eğlence sistemlerine, sürücüsüz arabalardan makinelerin iletişimine kadar birçok alanda öne çıkacaklarına işaret eden Murat Erkan, “Yerli otomobil işine çok inanıyorum. Sebebi de şu; artık 2030’a kadar 50 milyon elektrikli araç olacak dünyada. Otomobil işi elektrikliye doğru kayıyor. Böyle endüstriyel devrimler fırsatları da yanında getirir. Bizim elektrikli otomobil işinde olma sebebimiz de bu anlarda işin sorumluluğunu almak” dedi. Murat Erkan, yerli baz istasyonu ULAK’a 2020’nin sonuna kadar 2 bin 650 baz istasyonu sipariş ettiklerini belirterek, bu 2 bin 650 baz istasyonun büyük oranda Türkiye’nin yarısından fazlasını kapsayacak noktalara gidebileceğini anlattı.
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