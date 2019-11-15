Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

urkcell, Londra’da gerçekleştirdiği toplantıyla üç yıllık hedeflerini uluslararası yatırımcılarla paylaştı. Uluslararası alanda dijital servislerle büyümeyi planlayan Turkcell, Türkiye’de ise 2022 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanacak. Şirketin 3 yıllık yatırım hedefi ise 3 milyar dolar. Turkcell’in gelecek üç yıllık döneme ilişkin hedeflerini Londra’da uluslararası yatırımcılara yönelik düzenlediği toplantının ardından basına duyuran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, gelecek üç yıl boyunca hem operasyonel hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

BÜYÜME % 13-16

Erkan, üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13-16 aralığında belirlediklerini aktararak, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardıklarını bildirdi. Turkcell’in 2022 sonuna kadar olan üç yılda her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediği bilgisini veren Erkan, “Stratejik öncelik olarak belirlediğimiz dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

11 MİLYAR $ VERGİ

Turkcell’in yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın en güçlü teknolojik altyapılarından birine sahip operatör olarak örnek gösterildiğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti: “Türkiye’de en geniş frekans üzerinde işleyen en güçlü mobil şebekeye sahip operatörüz. Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 45 bin kilometre uçtan uca fiber altyapımız ve dünya standartlarındaki veri merkezlerimiz ile ülkemizin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son 5 yılda o günkü kurlarla hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. 2014’ten bu yana ise yine o yıllardaki kurlarla hesaplandığında 11 milyar dolardan fazla vergi katkısı sağladık.”

3 MİLYAR TEMETTÜ

Erkan, Turkcell’in bir yandan bu yatırımları yaparken diğer yandan da hissedarlarına kazandırmaya devam ettiğini aktararak, “2010’dan bu yana hissedarlarımıza 3 milyar dolar temettü dağıttık. Böylece neredeyse Borsa İstanbul’da 30 endeksinde işlem gören ortalama bir şirket kadar değeri hissedarlarımızla paylaşmış olduk. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu yılın başında tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini anımsatan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri şirketimiz önümüzdeki dönemde Turkcell’in büyümesine katkı sağlayacak iki önemli iştirakimiz olacak. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markalarımız Paycell Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022 yılında Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. Böylece bu alanda 41 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşılacak. Bir diğer odak alanımız dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz. Sayıları 3 milyonu aşan ticari kuruluşa uçtan uca dijitalleşme hizmetleri sunarak rekabette önde olmalarını sağlayacağız.”

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