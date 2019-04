Uçan balık!

Kara ve deniz ulaşımının yanı sıra başta THY olmak üzere hava yolu şirketleri de son yıllarda Türk su ürünleri ihracatçılarının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Hızlı olmasından dolayı tercih edilen uçak kargo ile ihracatçılar Türk balığını dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, son 5 yıldır balık ihracatında hava kargonun Türkiye’de çok geliştiğini söyledi. Kızıltan, daha çok yolcu odaklı çalışan hava yolu şirketlerini ziyaret ederek kargo ile balık ihracatının büyük bir potansiyel olduğunu anlatıp iş birliği için ikna ettiklerini belirtti.

AYNI GÜN ABD’YE BALIK

Hava kargo sayesinde Türk balığının sofralara daha hızlı ulaştığını dile getiren Sinan Kızıltan, “Amerika’ya giden her uçakta, Türkiye’den havalanan her uçakta Türkiye’nin balığı var. Bugün çıkardığımız balığı akşam İstanbul’a, sabah da New York uçağıyla gönderip 24 saat içinde müşteriye teslim ediyoruz. Bu bizim için olağanüstü fırsat” diye konuştu.

PERU’DAN BİLE TALEP VAR

Kızıltan, uçulan ülke sayısının artmasıyla ihracatın da artacağını öngördüklerini kaydetti. Hiç akıllarında olmayan ülkelere son iki yıl içinde ihracat yaptıklarını vurgulayan Kızıltan, “Rakamlar küçük olabiliyor. Bugün 1 ton ile başlayıp, ileri de 30 ton gibi rakamlara ulaşacağız. Bu yüzden yeni pazarlara, yeni hedeflere ve hava kargo taşımacılığına çok önem veriyoruz” dedi. Kızıltan, bu yıl şaşırtıcı bir şekilde Afrika ülkelerinden balık talebi geldiğini bildirerek “Güney Afrika’dan, Avustralya ve Hong Kong’dan talep geliyor. Güney Amerika’dan, Brezilya ve Peru’dan, Kolombiya’dan balık konusunda şu an talep var” dedi. Hava kargo yükünün yüzde 90’lık kısmını ulusal hava yolları ile karşıladıklarını vurgulayan Kızıltan, “Yüzde 10’luk bir kısmı da yabancı hava yollarıyla gidiyor” dedi. Kızıltan, hava kargo ile en çok balığı Amerika’ya gönderdiklerini ve bu balıkların da yüzde 90’ının levrek, yüzde 10’unu ise çupranın oluşturduğunu söyledi.

SU ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZ GÜLDÜRDÜ

1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 dönemini kapsayan av sezonunda 118 bin 954 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatı yapıldı. İhracattan, 582 milyon 521 bin 318 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 93 bin 169 tonluk su ürünleri ihracatından 536 milyon 160 bin 284 dolar kazanılmıştı. Böylece bu dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 9 arttı. Söz konusu dönemde dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta, Hollanda, Japonya ve İtalya ilk üç alıcı ülke oldu. Türkiye’den bu dönemde Hollanda’ya 87 milyon 461 bin 871, Japonya’ya 60 milyon 155 bin 632, İtalya’ya ise 58 milyon 738 bin 814 dolarlık su ürünleri ve mamulleri satıldı. Doğu Karadeniz’den de 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 arasında, 2 bin 788 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatından 14 milyon 832 bin 290 dolar gelir elde edildi. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde ise 655 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek 3 milyon 453 bin 718 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece bölgeden yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 325, değerde de yüzde 239 arttı.