Üçpınar RES enerji üretmeye başladı

Üçpınar RES’in, 51 MW güç kapasitesine sahip 15 türbini için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan geçici kabul alan Akfen Yenilenebilir Enerji, projenin ilk fazını tamamlamış oldu. Santralin geçici kabulü yapılan ilk kısmının yıllık 156 GWs elektrik üretmesi bekleniyor. Tam kapasiteye ulaştığında 33 türbin ve 112 MW kurulu güce ulaşacak projenin 2019 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Üçpınar RES tam kapasiteye ulaştığında 450 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak.

RÜZGARDA ATAĞA KALTI

Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen Mart ayında yine Çanakkale’de bulunan 30,6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES projesini tamamlayarak devreye aldı. Kocalar RES projesinde üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırarak 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını rüzgardan tek başına karşılayan Akfen Yenilenebilir Enerji, Kocalar ve Üçpınar RES’in yanı sıra 2019 yılı içerisinde Çanakkale’deki 58 MW’lık Hasanoba RES ve Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES projelerinin tamamlanıp elektrik üretimine geçirmeyi hedefliyor.