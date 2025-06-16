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Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı 15,6 milyonu aştı

Sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 15 milyon 658 bine yükseldi.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Ücretli çalışan sayısı 15,6 milyonu aştı
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Nisan 2024'te 15 milyon 289 bin 223 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,4 artışla 15 milyon 658 bin 462 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 arttı.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseliş kaydetti.

  • Ücretli çalışan
  • TÜİK
  • çalışan sayısı

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