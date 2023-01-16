Ücretli çalışan sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Kasım 2021'de 13 milyon 842 bin 209 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 7,1 artışla 14 milyon 824 bin 187 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 7,1, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,3 arttı.

- AYLIK DEĞİŞİM



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2022'de, bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 yükseldi.