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Ekonomi

Ücretli çalışan sayısında artış! İstihdam 16 milyona yaklaştı

Sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış gösterdi. Türkiye genelinde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 968 bin 711'e ulaştı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
Ücretli çalışan sayısında artış! İstihdam 16 milyona yaklaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Nisan 2025'te 15 milyon 662 bin 751 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda yüzde 2 artışla 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,4 arttı.

- Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda marta göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.

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