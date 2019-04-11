Ücretli öğretmen maaş hesaplama! 2019 Emekli olma şartları nelerdir?

Ücretli öğretmen olmak isteyen adayların aklındaki en önemli soru, “ücretli öğretmen maaş hesaplama nasıl yapılır” oluyor. İlgili adayların ücretli öğretmenlik durumlarında alacakları maaş evli-bekar, çocuklu-çocuksuz olmak gibi koşullara göre farklılık gösterebiliyor. 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde haftada 30 saat derse giren bekar bir ücretli öğretmen 1,471,35 TL maaş alırken evi ve eşi çalışmayan 3 ya da daha fazla çocuk sahibi olan ücreti öğretmen 1,554,35 TL maaş alır. Ayrıca ek ders ücretleri de maaşın hesaplanmasında önem teşkil eder. 4 haftayı geçen aylarda ek ücretler de maaşa eklenir. Ek ders ücreti 12,80 TL olarak hesaplamaya eklenebilir. Ücretli öğretmenlik maaş hesaplamalarını merak eden vatandaşlar için hazırladığımız haberimizde bu sorulara yanıt bulabileceksiniz. İşte, ücretli öğretmen maaş hesaplama…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI HESAPLAMA

Ücretli öğretmenin maaşı hesaplanırken, kişinin vergi dilimi, evli-bekar veya çocuklu-çocuksuz olması gibi durumlar önem arz etmektedir. Örneğin;

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde haftada 30 saat derse giren bekar bir ücretli öğretmen 1,471,35 TL maaş alırken evi ve eşi çalışmayan 3 ya da daha fazla çocuk sahibi olan ücreti öğretmen 1,554,35 TL maaş alır.

Ayrıca ek ders ücretleri de maaşın hesaplanmasında önem teşkil eder. 4 haftayı geçen aylarda ek ücretler de maaşa eklenir. Ek ders ücreti 12,80 TL olarak hesaplamaya eklenebilir.

KAZANCA BAKILIYOR

Okullarda ek ders ücret karşılığında görev yapan usta öğreticilerde ise farklı bir hesaplama sistemi devreye giriyor. Burada hesaplama kazançlar üzerinden yapılıyor. Bir aydaki brüt kazançları günlük prime esas kazancın yani brüt asgari ücretin günlük miktarına bölünüyor. Çıkan rakam küsuratlı da olsa tam olan rakama bakılıyor. Bu konudaki detaylar yine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 16.09.2009 tarihli ve 18.08.2010 tarihli yazılarında anlatılıyor

2018 YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Asgari Geçim indirimi dahil ücretli öğretmenlik maaşları aşağıdaki gibidir;

120 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 120 saat derse giren (Bekar): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.494,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.516,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.554,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.501,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.524,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.554,35 TL

132 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 132 saat derse giren (Bekar): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.626,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.648,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.694,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.633,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.656,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.709,28 TL

Vergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlarda ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken Brüt maaştan % 15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir..