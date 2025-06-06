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Ekonomi

Ücretsiz girişli halk plajı sayısı 19'a yükselecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, girişi ücretsiz olan halk plajı sayısının bu ay açılacak 2 plajla 19'a yükseleceğini bildirdi.

AA6 Haziran 2025 Cuma 13:23 - Güncelleme:
Ücretsiz girişli halk plajı sayısı 19'a yükselecek
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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdikleri ücretsiz girişli halk plajları sayısının, haziranda Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak Plajlarının hizmete girmesiyle 19'a yükseleceğini belirtti.

Halk plajlarından geçen yıl 3 milyondan fazla vatandaşın yararlandığı aktaran Ersoy, "Halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, paylaşımında, halk plajlarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ersoy, halen 17 plajın hizmette olduğunu aktararak, "Vatandaşlarımızın denize konforlu erişimini sağlamak ve turizmde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Halk Plajları Projemiz, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor. Bu ilgiyi karşılayacak şekilde yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

Ersoy, halk plajlarının yalnızca erişilebilir olmasıyla değil, sunduğu hizmet kalitesiyle de öne çıktığını vurgulayarak, "Halk plajlarımızda yalnızca kolay erişim değil, temizlikten güvenliğe, sosyal donatı alanlarından engelli dostu düzenlemelere kadar her ayrıntıda yüksek bir hizmet standardı sunuyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve herkesin kullanımına açık bu projeyle, turizmde toplumsal kapsayıcılığı ve çevre duyarlılığını aynı anda gözetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- HALK PLAJLARI, YABANCI TURİSTLERİN DE TAKDİRİNİ TOPLUYOR

Türkiye'nin eşsiz kıyılarında hizmete alınan halk plajları, çevre dostu altyapıları, engelli erişimine uygun düzenlemeleri, aile dostu sosyal alanları ve yüksek hijyen standartlarıyla sadece yerli vatandaşların değil, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin de takdirini topluyor.

Hizmete sunulan halk plajları ise şöyle:

"Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu, Bostanlı Koyu."

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