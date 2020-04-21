Ücretsiz izne çıkanlara 1177 TL maaş desteği ne zaman başlıyor? Ücretsiz izin 1177 TL destek başvurusu

21 Nisan 2020 Salı 12:58 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 12:58

Ücretsiz izin 1177 TL destek başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan, 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve ücretsiz izne çıkan vatandaşlar için 3 ay boyunca devlet tarafından 1177 TL destek sağlanacak. Ücretsiz izin maaş desteği haberleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ücretsiz izin 1177 TL destek başvurusu için harekete geçti. Peki ücretsiz izin 1177 TL maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman verilecek? İşte ücretsiz izin maaş desteği hakkında merak edilenler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kovid-19 karşı önlemler içeren düzenlemeyle ilgili "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan ücretsiz izin maaş desteği açıklaması vatandaşları meraklandırdı. Bu müjdeli haber sonrasında zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların merak ettiği soruları haberimizde derledik. İşte ücretsiz izin maaş desteği hakkında bilinmesi gerekenler...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1177 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Fakat daha sonradan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemi hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları hakkında bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY?

İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. 447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek. Ücretsiz izin maaş desteği için başvuru gerekmediği yetkililer tarafından açıklandı.

Torba Kanun Tasarısına eklenen geçici madde şu şekilde; “GEÇİCİ MADDE 24- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici onuncu maddesi çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen fesih yasağı süresince Fondan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilir. Birinci fıkra çerçevesinde ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinde belirlenen idari para cezaları dört katı olarak uygulanır. Bu madde kapsamında verilecek nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini altı ay süreyle uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”