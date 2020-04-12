Ücretsiz izne çıkarılanlar maaş alacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı!

12 Nisan 2020 Pazar 17:49 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:49

Ücretsiz izne çıkarılanlar maaş alacak mı? Ücretsiz izne çıkarılanlar, maaş alıp alamayacaklarını merak ediyordu. Koronavirüs nedeniyle işinden bir süreliğine ayrılmak durumunda kalan vatandaşlar için müjdeli haber Bakan Albayrak'tan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi. Peki Kısa çalışma Ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi.

Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı." ifadesini kullandı

"Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı." diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti. İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi."

Bakan Albayrak, "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum. Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatılmıştı. Kısa çalışma azami uygulanma süresi 3 ay olurken, talebi kabul edilen işverenlerin, uygulamadan yararlandıkları süre boyunca işçi çıkarmamaları gerekiyor. Peki ücretsiz izne çıkarılanlar maaş alacak mı? Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor. Bir kişi çalıştıran işveren de bu uygulamadan yararlanabiliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama nasıl yapılır?

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren, buna ilişkin kanıtlarla birlikte "Kısa Çalışma Talep Formu" ve "Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi"ni bağlı olduğu İŞKUR birimine elektronik posta göndererek kısa çalışmaya başvurabiliyor. Başvurularının sonucu da elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese bildiriliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği nedir, ödenek için istenilen başvuru şartları neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve aylık olarak ödeniyor

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Dolayısıyla aldığı brüt ücret miktarına göre herhangi bir sigortalı, 1752 lira ile 4 bin 381 lira arasında değişen kısa çalışma ödeneğine hak kazanıyor. Bu da günlük 58 lira ile 146 liraya denk geliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA