Ücretsiz izne maaş desteği ne zaman verilecek? İŞKUR ücretsiz izin ödeneği (nakdi ücret desteği) sorgulama ekranı!

08 Mayıs 2020 Cuma 14:30 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 14:30

Ücretsiz izine maaş desteği ne zaman verilecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışanlara yönelik başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayanların alabileceği İŞKUR nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş ödeneği) ne zaman verilecek? 3 ay boyunca işten çıkarmanın yasaklanmasının ardından çalışanlara ücretsiz izin maaş desteği verileceği açıklanmıştı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara, günlük 39 lira maaş desteği sunan destek programına başvuru yapanlar 'İŞKUR ücretsiz izin ödeneği sorgulama ekranı' üzerinden maaş desteğinin yatıp yatmadığını öğrenmek istiyor. Ücretsiz izine ayrılan vatandaşlar Ücretsiz izine maaş desteği ne zaman verilecek? sorusunun yanıtını arıyor. İŞKUR ücretsiz izin ödeneği İŞKUR maaş sorgulama ekranı!

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru aldıklarını açıkladı.

ÜCRETSİZ İZNE MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk, aylık bin 170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başladığını da söyledi.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında ise, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise, şu ana kadar 620 bin aileye ödeme yapıldığını bildirdi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA



ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak.

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler” dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

Dünyada pek çok kişiyi enfekte eden corona virüs ilk olarak çalışanları etkiledi. Türkiye'de evde kalma sürecinde işsiz kalan, işsizlik maaşından yararlanamayan ve Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuru yapmak için gerekli şartları oluşmayan pek çok kişi için hükümet nakdi ücret desteğini başlattı. Peki, Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin maaş desteği) başvurusu nasıl yapılır? Nakdi ücret desteği şartları neler? Kimler nakdi ücret desteğini alabilir? İŞKUR nakdi ücret desteği hakkında merak edilenler...

Koronavirüs nedeniyle nisan ayında kapalı kalan işyerlerinde çalışanların kısa çalışma ödenekleri dağıtılmaya başlamıştı. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ise nakdi ücret desteği ödenecek.

İşsizlik maaşı hakkından yararlanamayan işsizler ve Kısa Çalışma Ödeneği’ne hak kazanamayan ücretsiz izne çıkartılmış olanlara da ödeme yapılıyor. Ödemenin günlük tutarı 39.24 TL yani aylık 1.177 lira. İşçinin eline vergi hariç net 1.168 lira geçecek. 3 Mayıs’a kadar başvuru yapanlara nakdi ücret desteği ödemeleri ise 8 Mayıs yani bugün başladı.

Pandemiyle mücadele kapsamında çalışanlara yönelik devreye alınan uygulamaların başında başında 4.380 liraya kadar olan Kısa Çalışma Ödeneği yer alıyor. Bu ödeme faaliyetlerin durdurulduğu iş yerinde çalışanlardan son 3 yılda en az 450 prim günü ve son 60 gün hizmet akdi koşuluna sahip olanlara ödeniyor. Bu ödemeler 5 Mayıs itibarıyla yatırılmaya başladı. Salgın döneminde işini kaybeden, işyeri kapananlar hatta ücretsiz izne çıkarılanlar da oldu. İşsizlik maaşı için son 3 yılda en az 600 prim günü ve son 120 gün hizmet akdi koşulu aranıyor. Bu maaşa hak kazananlara 10 aya kadar ödeme yapılıyor. Başvurusunu yapmış olanlara işsizlik maaşı ödemeleri geçen hafta yapılmıştı.

KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ) ALABİLİR?

15 Mart 2020 tarihinden itibaren şirketleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar ise nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor.

Nakdi ücret desteği 17 Nisan’dan sonraki süreler için ödenecek. Uygulama 17 Temmuz’a kadar sürecek. Cumhurbaşkanı kararı ile uygulama süresi 6 aya kadar uzatılabilecek. Nisan için 17-30 Nisan arasında 14 günlük net 545 TL ödeme yapılacak. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışıp işsiz kalanlar veya ücretsiz izne çıkarılanlar da nakdi destek alabilecek. Bu durumdakiler nakdi ücret desteğinden yararlanamıyor. başvuruyu kendisi yapacak. Emekli çalışanlar ücret desteğinden yararlanamıyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

15 Mart 2020’den itibaren işsizlik maaşı koşullarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayan vatandaşlar da nakit desteğinden faydalanabilecek. Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek, 17 Nisan’da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

15 Mart sonrasında işsiz kalanların ise nakdi ücret desteği için kendilerinin başvuruda bulunması gerekiyor.

Daha önce işsizlik başvurusunda bulunmuş olanların ayrıca başvuruda bulunması gerekmiyor. Başvurduğu halde işsizlik maaşına hak kazanamamış olan kişilerin nakdi ücret desteği ödemeleri, İşkur tarafından re’sen gerçekleştirilecek. 15 Mart’tan sonra işsiz kaldığı halde daha önce işsizlik maaşı başvurusunda bulunmamış olanların ise ‘https://esube.iskur.gov.tr/’ internet adresinden veya e-Devlet’ten başvuru yapmaları gerekiyor.