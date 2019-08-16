Üçüncü nükleeri kendimiz kurarız

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Akkuyu’da yapılan ve yakın zamanda da Sinop’ta kurulacak olan nükleer santral projelerinin yerlileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Akkuyu nükleer santralının 20 milyar dolarlık bir proje olduğunu belirten Özdebir, Türk firmalarının bu projenin en az 5 milyar dolarlık kısmında yer alması gerektiğini söylerken nükleer santral konusunda Türk firmalarının artık bir eksiğinin bulunmadığını belirterek, üçüncü reaktörü yapabilecek bilgiye sahip hale geldiklerini söyledi.

Başkan Özdebir şöyle devam etti: “Bizim eksiğimiz malzeme bilgisi konusunda. Bu konuda bizim malzeme teknolojimizi geliştirebilmemiz lazım. Bugün Türk sanayisi malzeme bilgisi açısından takviye edilirse yapmayacağı şey yok. Bir 3’üncü reaktörü rahatlıkla kendimiz yapabiliriz. Şu anda teknolojik olarak makine teçhizat olarak çok az bir yatırımla biz bu işleri yapabiliriz. Bugüne kadar malzeme bilgisini ihmal etmişiz.” ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin yıllardır ‘öcü’ olarak gördüğü nükleer enerji sektöründe yerli firmaların artık bilinç sahibi olduğunu ve yavaş yavaş sektörde yer almaya başladığını ifade etti.

‘ÖCÜ’ DİYE BAKIYORDUK

Türk firmalarının nükleer santral konusunda bilinç sahibi olmaya başladığını ifade eden ASO Başkanı Özdebir, “Bugüne kadar Türkiye’nin ‘öcü’ diye korktuğu hiç bilmediğimiz bakmadığımız bir alandı. Aslında dünyada çok ciddi bir pazar var. Bu pazarda firmalarımız yavaş yavaş yer almaya bilinç sahibi olmaya başladı. Bu bağlamda yurt dışındaki firmalarla ortaklık yapan, birlikte iş yapan firmalarımız var. Mesela geçenlerde Akkuyu’da kor tutucu yani reaktörde erime olursa onu tutabilecek bir parça Rusya’dan geldi. Bizim kümeye dahil olan bir nakliye firmasını doğrudan doğruya çağırarak ona verdiler işi, o getirdi buraya” diye konuştu.

YATIRIMDAN PAY ALMALIYIZ

Ülkemize yapılacak nükleer santralin bir çok işini yapabileceklerini belirten ASO Başkanı Özdebir, Akkuyu’da ve diğer yerlerde kurulacak santrallerin en az dörtte birini yapmak istediklerini söyledi. Özdebir, “Bir nükleer santralde reaktörün dışında bir çok iş var. Yani merdivenler, kablolar, borular, vanalar, sensörler gibi. Mesela Akkuyu’da yapılacak nükleer santralin maliyeti 20 milyar dolar diyorlar. Bunun en az 5 milyar dolarlık kısmını bizim sanayicilerimizin alabilmesi lazım. Türkiye’nin kabiliyetleri gerçekten çok yüksek, özellikle küçük ve orta boy sanayicilerimizin bu alanda yapabilecekleri çok fazla iş var” dedi.