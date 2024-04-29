Uçuş emniyetini artıran yazılım Afrika kıtasının kapısını açtı

Kenya Sivil Havacılık Otoritesinin (KCAA) yayınladığı Obstacle Control Analysis System İhalesi'ni Ağustos 2023'te havacılık ve coğrafi bilgi sistemleri alanında dünyanın önde gelen şirketleri ile yarışan Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ kazandı.

Yaklaşık 6 ay süren proje ile uçuş emniyetini en üst düzeye çıkarmak ve havacılık operasyonlarını daha verimli hale getirmek amaçlandı.

Kenya'ya kazandırılan çözüm; havaalanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar arasında havalimanı çevresindeki engellerin belirlenmesini, izlenmesini ve etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor. Sistem sayesinde uçuş güvenliği artırıldı, hava trafik akışı iyileştirildi ve kritik verilerin paylaşılması kolaylaştırıldı.

Engel Kontrol Analiz Sistemi, denetimlere ve düzenlemelere uyumu sağlamak, havaalanı altyapısını optimize etmek ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için de önem taşıyor. Bu sistem havacılık endüstrisinde güvenli, verimli ve sürdürülebilir operasyonların sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Sistemin KCAA bünyesinde kullanılması, sistemi kullanan uzmanların katkılarıyla engel yönetimini kolaylaştırıyor, havalimanları için manuel analizlerin otomasyonunu ve hızlandırılmasını sağlıyor.

- ENGELLERİN BELİRLENİP YÖNETİLMESİNE İMKAN TANIYOR



Projenin odak noktasında, havalimanları ve helikopter sahalarının çevresinde yer alan doğal veya insan yapımı engellerin belirlenmesi, kritikliklerinin analiz edilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi yer alıyor. Ayrıca yeni yapılmak istenen yapıların izin süreçlerinin yönetilmesi de projenin bir parçasını oluşturuyor.

Bu tür engeller, genel olarak havalimanları ve helikopter sahalarının operasyonlarına müdahale edebilecek her türlü fiziksel veya coğrafi engeli kapsıyor. Proje kapsamında sunulan sistem, bir engel yönetim sistemi yazılımını içeriyor. Bu sayede engellerin tespiti, analizi ve yönetimi mümkün oluyor. Yazılım, havalimanı ve helikopter sahalarının güvenli ve etkin şekilde işletilmesini desteklemek amacıyla tasarlandı.

Sistem içerisinde havalimanı ekleme, helikopter sahası ekleme, mania ekleme, otomatik mania planı oluşturma, otomatik helikopter sahası oluşturma, özel alan ekleme, izin verilen yapı yüksekliği analizi, yüzey analizi, ihlal analizi şeklinde 9 temel fonksiyon yer alıyor. Bu fonksiyonları haritada ve tabloda görselleştirme imkanı bulunuyor. Çizdirilen ve kaydedilen yüzeyler ile mania verileri arasında kolaylıkla analizler yapılabiliyor, her analizin, eklenen engelin ya da çizdirilen yüzeyin sonuçları, tipine göre pek çok formatta export edilebiliyor. Ayrıca yine bu formatlarda import seçenekleri yer alıyor. Sistem, coğrafi verileri 2 ve 3 boyutlu olarak dışarı aktarabiliyor.

- ZAMANINDA VE TEKNİK GEREKSİNİMLERİN ÜZERİNDE TAMAMLANDI



Sistem 3 farklı koordinat referans sistemi ile çalışıyor. Sistemin en önemli özelliklerinden birisini de kurum içi hiyerarşiye uygun olarak geliştirilmesi oluşturuyor. Yani kurum içindeki kontrollü takım yapısı aynen sistem içerisinde uygulanabiliyor. Sistem geliştirilirken ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) standartlarına ve lokal standartlara göre çalışmalar yapıldı.

Projede, Haritaevi'nden Havacılık Bilgi Sistemleri takımından 5 personel tam zamanlı olarak, Havacılık Mühendislik Hizmetleri takımından 2 personel yarı zamanlı olarak 6 ay boyunca görev yaptı.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesinin önemli departmanlarından yaklaşık 15 kişilik teknik ekibe 1 haftalık yerinde eğitim sağlandı.

Kenya projesinde tüm Haritaevi ailesi stajyerinden danışmanına, kıdemli uzmanına kadar emek verdi. Kısa sürede sistemin geliştirilmesi, kurulumu, teslimi ve eğitimi gibi birçok aşama zamanında, eksiksiz ve hatta teknik gereksinimlerin de üzerinde bir şekilde tamamlandı.

- DİĞER ÜLKELER İÇİN REFERANS OLACAK



Proje, Haritaevi'nin kendi yazılımı olan ObstacleAnalyze ürününün geliştirilmiş ve özelleştirilmiş bir versiyonu olarak kullanıma sunuldu.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesinin profesyonelliği ve çalışkanlığı da projenin başarısına katkı sağladı.

Afrika ülkeleri arasında önemli bir yeri olan Kenya'da yakalanan başarının diğer ülkelere açılım konusunda da önemli bir referans olması bekleniyor.

Proje, Türkiye'nin yazılım ihracatının gelişimine yönelik önemli bir adımı oluşturuyor. Projenin devamında Afrika kıtasında olumlu ilerlemeler yaşanması, elde edilecek kazanımların havacılık ve emniyet sektörlerinde hızlı bir büyüme ve gelişmeyi teşvik etmesi bekleniyor. Bu durumun da Afrika'nın genelindeki yazılım ve teknoloji alanında ilerlemeleri destekleyeceği belirtiliyor.