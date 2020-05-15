Uçuş yasakları ne zaman kalkacak? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte uçakla seyahatin başlayacağı tarih

15 Mayıs 2020 Cuma 14:52 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 14:52

Uçuş yasaklarının ne zaman biteceği merak ediliyordu. Uzun zamandır yasak olan uçuşların açılacağı tarihler belli oldu. Koronavirüs salgınında normalleşme takvimi tarihleri başlığında duyurulan normalleşme planında yurt içi - yurt dışı uçuşları hakkında yeni kararlar alındı. Böylece 'Uçuş yasakları ne zaman kalkacak? Uçuş yasağı ne zaman bitecek?' soruları cevap bulmuş oldu. Uçakla şehir dışına veya ülke dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için uçuş yasağının sona ereceği tarih kesinleşti. İşte uçakla seyahatin başlayacağı tarih.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.

Bulaş riskini önlemek için uçuş sırasında orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi. Konu ile ilgili yapılan son açıklamada seferlerin yeniden ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında illere giriş çıkışta seyahat izin belgesi isteniliyor.

Yurt dışı uçak seyahatlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. İç hatlarda ise uçuşlar 28 Mayıs'ta başlayacak.

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur.

Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz.

Pegasus tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 16.05.2020 tarihinden 27.05.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İşte açıklama:

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden corona virüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

Biletinizi açığa almak ücretsizdir.

Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.

Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

26 Mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.

26 Mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

ÜCRETSİZ İADE

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.

YURT DIŞI UÇUŞLARIN HAZİRAN'DA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek.

Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.