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Ekonomi

Uçuşu olan yolcular kısıtlamadan muaf olacak! Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalardan uçuşu olan yolcular muaf tutulacak. Durumla ilgili Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi.

DHA01 Aralık 2020 Salı 09:55 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 09:55
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THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, " Yolcularımız, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşlarına dair bir belge( mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabilecekler. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden takip edebilirsiniz" denildi.

Konuyla ilgili olarak da bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise şunları söyledi: "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilir. "

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