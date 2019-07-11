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Ucuz konut için Polonya modeli

Yeni kurulan EmlakBank, ucuz arsa bulamayan emlak sektörü için umut oldu. EmlakBank yönetiminin Polonya modelini incelediğini belirten MESA Yönetim Kurulu Başkanı Boysanoğlu “Sistem Türkiye’de de hayata geçirilirse, bu tür problemler ortadan kalkar” dedi.

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Yeni kurulun EmlakBank, ucuz konut için dünyadaki uygulamaları inceliyor. Bankanın ilk durağı ise Avrupa’da başarısı bilinen Polonya oldu. Emlak Bankası tarafından uygulanacak olan yeni model, konut fiyatlarını Türkiye’de yüzde 50 oranında etkileyen arsa maliyetlerini büyük ölçüde aşağı çekecek. Böylece ucuz arsa bulamadığı için uygun fiyata konut üretemeyen sektörün de önü açılacak. MESA’nın 50. yılı nedeniyle bir toplantı düzenleyen MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “Emlak Katılım Bankası’ndan umutluyum. Emlak Bankası yönetiminin istatistik anlamında Avrupa’da çok doğru uygulamaları bulunan Polonya modelini değerlendirdiklerini biliyoruz. Eğer bu sistem Türkiye’de de hayata geçirilirse, bu problemlerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Gelişmelerin sektöre yenilik getirmesini bekliyoruz” dedi.

İHTİYACIMIZ KARŞILANACAK

Boysanoğlu Emlak Bankası’nın Polanya’daki bu işi yapan bankaları incelediğini belirterek yeni modelle arsa sahibinin arsasını Emlak Bankası’na getireceğini ve bankanın bunu ihale edeceğini anlattı. Boysanoğlu “Sektörde sıkıntı yaratan iki ana konu var. Arsa konusu ve faiz… Konutun bedelini belirleyen ilk faktör arsa bedelidir. Arsa maliyetleri yüzde 45-50’lerde, hatta bazı noktalarda yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Oysa Avrupa’da arsa payı yüzde 25’i geçmez. Sosyal konutta yüzdelerin 10-15’i geçmemesi gerekir, aksi takdirde ihtiyaç sahibi konut alamaz. Biz de bu noktada arsa bedeli yüksek olduğu için konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje üretemiyoruz. Eğer arsa konusu regüle edilebilir, fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, bu konut fiyatlarına da olumlu yansır. Türkiye’nin konut ihtiyacı karşılanır” dedi.

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