Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Her zaman popüler bir destinasyon

AA 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:47

Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sybiha, Antalya'nın Kemer ilçesinde teleferik ile 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktı, Ulupınar Mahallesi'nde Çıralı bölgesindeki Yanartaş'ı gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sybiha, ailesiyle ilçede turistik bir gezi yaptığını ve memnun kaldıklarını belirtti.

Kemer'in doğasıyla, tarihi dokusuyla kendisine hayran bıraktığını ifade eden Sybiha, çok sayıda Ukraynalının da tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini bildirdi.

Ukraynalıların Türkiye'yi çok sevdiğini aktaran Sybiha, şunları kaydetti:

"Salgından önce Türkiye'ye 1,5 milyon Ukraynalı geldi. Kısıtlamaların olduğu geçen yıl bile 1 milyon Ukraynalı, Türkiye'ye seyahat etti. Bugünlerde Ukrayna ile Türkiye arasında birçok bölgeler arası uçuş yapılmakta. 25 Mart'ta Kyiv ile Nevşehir arasında Ukraynalı turistlerin Türkiye'yi daha çok keşfetmelerini sağlayacak yeni bir uçuş açıldı."

- TÜRKİYE, UKRAYNALILAR İÇİN HER ZAMAN POPÜLER BİR DESTİNASYON

Ukraynalıların Türkiye'de tatil yapmaktan çok mutluluk duyduklarını anlatan Sybiha, Ukraynalıların Türkiye'den döndüklerinde karantinaya alınmadıklarını ve bu durumun da Türkiye'yi daha cazip hale getirdiğini belirtti.

Bu yıl salgın koşulları elverdiği müddetçe daha fazla Ukraynalının Türkiye'ye geleceğini aktaran Sybiha, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Ukraynalılar için her zaman popüler bir tatil destinasyonu olmuştur. Türkiye de turizm sektörüne önemli yatırımlar yaparak turistlere güvenli bir tatil sağlıyor. Özellikle vatandaşlarımız Kemer'i çok seviyorlar. Kemer'e yaptığım seyahatler esnasında sürekli Ukraynalı turistlerle karşılaşarak bundan emin oldum. Kemer'de Ukraynaca yazıların yanı sıra otelde Ukrayna kanallarını da görmekten çok memnun kaldım. Bunlar, Türkiye'deki Ukraynalı turistlerin kabul edildiğini ve Ukraynalı turistlere saygı duyulduğunu ve burada beklenildiklerini bir kez daha teyit etmektedir."

Sybiha'nın gezisine, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Temsilcisi Ayşegül Zeybek Uçar da eşlik etti.