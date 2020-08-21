AA 21 Ağustos 2020 Cuma 07:55 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 08:03

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Ukrayna ile Türkiye arasında kapsamlı serbest ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak istediklerini söyledi.

Ukrayna Ekonomi Bakanlığına göre, "Ukrayna-Türkiye: İşbirliği için Yeni Fırsatlar" adlı toplantı çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, salgın şartlarına rağmen Türkiye ve Ukrayna'nın güvenilir ticari partnerler olmaya devam ettiğini kaydetti.

2019'da Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleri arasında Ukrayna’nın en fazla ticaret yaptığı ülke olduğuna dikkati çeken Kaçka, "Ancak hala iki ülke arasındaki potansiyele ulaşılmış değil. Ukrayna, iki ülke arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasını sonuçlandırmak istiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarım, yazılım, enerji, ulaştırma ve turizm gibi pek çok sektörün de ele alındığı toplantıda, 2020'nin ilk yarısında iki ülke arasında ticari hacmin geçen seneye nazaran yüzde 1,7 artarak 2,27 milyar dolara ulaştığı vurgulandı.

