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Ekonomi

Ukrayna'ya askeri müdahale sonrası Rus rublesi ve borsası değer kaybediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale başlatmasının ardından Rus rublesi ve borsalar değer kaybederken, işleme kapatılan Moskova Borsası, saat 10.00 itibarıyla tekrar açıldı.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:30
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Moskova Borsasında kayıpların derinleşmesi ile sabah erken saatlerde durdurulan işlemler saat 10.00'da tekrar başlatıldı. Borsada MICEX endeksi açılışta yüzde yaklaşık 14 değer kaybederek 2.656 puana, RTS endeksi de yüzde 20 azalarak 964 puana kadar geriledi. Dolar/ruble paritesi de yüzde 6,2 artışla 86,5 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6 yükselişle 97,4'e çıktı. Rusya Merkez Bankası, piyasalarda yaşanan değer kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için döviz piyasalarına müdahale edecek. Jeopolitik durumun kötüleşmesi ve piyasadaki dalgalanmaların ışığında, her türlü senaryo için net planlarımız bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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