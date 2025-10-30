İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9758
  • EURO
    48,8375
  • ALTIN
    5374.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ulaşımda büyük destek: Binlerce vatandaş TCDD indiriminden yararlandı
Ekonomi

Ulaşımda büyük destek: Binlerce vatandaş TCDD indiriminden yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, mart ayından bu yana 176 bin 480 vatandaş yüzde 15, 24 bin 851 çift ise yüzde 50 indirimli olarak TCDD ile yolculuk yaptı.

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 14:01 - Güncelleme:
Ulaşımda büyük destek: Binlerce vatandaş TCDD indiriminden yararlandı
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart ayından bu yana 176 bin 480 vatandaşın yüzde 15, 24 bin 851 çiftin yüzde 50 indirimli olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) seferlerinde seyahat ettiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) seferlerinde 3 kişi ve üzeri aileler için biletler yüzde 15, yeni evli çiftler için ise yüzde 50 indirimli olan seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ailenizle birlikte çıkacağınız her yolculuk artık daha keyifli. Aile Yılı'nda mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Mart 2025'ten bu yana 176 bin 480 vatandaşımız yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftimiz yüzde 50 indirimle seyahat etti" ifadeleri kullanıldı.

  • tcdd indirimli seyahat
  • indirimli yolculuk
  • tcdd bilet indirimi

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.