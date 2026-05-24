Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray Tramvay Hattı'nda kapasiteyi iki katına çıkaracak çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tramvaylar çift dizi halinde hizmet verecek. Böylelikle yolcu yoğunluğu önemli ölçüde azalacak, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunulacak.

Yeni sistemle her bir tramvay seti aynı anda yaklaşık 600 yolcu taşıyabilecek. Proje kapsamında tüm istasyonlarda çift yönlü giriş-çıkış imkanı sağlanarak erişilebilirlik artırılacak. Ayrıca yeni uzatma alanlarına gölgelik (kanopi) ve kent mobilyaları yerleştirilerek yolcuların bekleme konforu yükseltilecek.

Birçok istasyonda ano uzatma, zemin granit kaplama, elektrik ve turnike montajları tamamlanırken, kanopi montajları büyük oranda devam ediyor. Bazı istasyonlarda ise tüm imalat kalemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

14 İSTASYONDA YOĞUN TEMPO

Otogar, Yahyakaptan, Yenişehir, Doğu Kışla, Fuar ve SEKA Park istasyonlarında ana imalatlar tamamlanma aşamasına gelirken; Mehmet Ali Paşa, Milli İrade Meydanı, Fevziye, Tren Garı, SEKA Devlet Hastanesi ve Plajyolu istasyonlarında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Kongre Merkezi'nde de önemli ilerleme kaydedilirken, Eğitim Kampüsü İstasyonu'nda ise genişletme sonrası uzatma çalışmalarına başlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tamamlanacak çalışmalarla birlikte kent içi ulaşımda kapasiteyi artırmayı ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.