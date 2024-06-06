İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2024 Perşembe / 30 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2395
  • EURO
    35,1707
  • ALTIN
    2446.6
  • BIST100
    10417.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu uçak biletlerinde tavan fiyatları açıkladı
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu uçak biletlerinde tavan fiyatları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin, 'İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira; 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır.' açıklamasında bulundu.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu uçak biletlerinde tavan fiyatları açıkladı
ABONE OL

Uraloğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in, uçak seferlerinin iptallerine ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenen hakların yolculara sunulmaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun yapılması sağlanarak teknik veya operasyonel nedenli iptallerde, işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin sağlandığını belirten Uraloğlu, işletmelere mevzuatın ihlal edilmesi nedeniyle Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1413 başvuru yapıldığını aktardı.

Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır."

Hava yolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı-aktarmasız uçuş ile seferlerin icra edilmesi gibi hususlar hava yolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup hava yolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu, uçuş başvurusu olması halinde başvuruların ilgili mevzuat kapsamında Bakanlıklarınca değerlendirmeye alındığını bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.