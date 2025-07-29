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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısı ''Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik'' çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ulaştırma ve Altyapı' dergisinin ikinci sayısının yayımlandığını belirterek, 'Bu sayımızda, ulaştırma sistemlerinde karbon emisyonlarını azaltan politikalar, enerji verimliliği, akıllı ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir kent içi ulaşım planlamaları gibi konulara odaklanan 11 özgün akademik çalışmaya yer verdik.' ifadesini kullandı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 14:49 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısı ''Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik'' çıktı
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlıkça yayımlanan multidisipliner uluslararası hakemli dergi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Derginin ikinci sayısında ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik konusunun ele alındığına işaret eden Uraloğlu, bu çerçevede ulaştırma sistemlerinde çevre dostu, ekonomik ve yenilikçi yaklaşımların irdelendiğini bildirdi.

Uraloğlu, derginin ilk sayısında "Kalkınma Yolu Projesi" gibi stratejik bir gündeme odaklanıldığını hatırlatarak, "Bu sayımızda, ulaştırma sistemlerinde karbon emisyonlarını azaltan politikalar, enerji verimliliği, akıllı ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir kent içi ulaşım planlamaları gibi konulara odaklanan 11 özgün akademik çalışmaya yer verdik." ifadesini kullandı.

Bilimsel bilgi üretiminin, ulaştırma sektöründe daha çevreci, daha akıllı ve daha kapsayıcı çözümlerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Akademi ile sektör arasında köprü kuran bu yayın, yeni teknolojileri merkeze alan ve ihtiyaçlara çözüm sunan ulaşım modellerinin gelişmesine katkı sağlayacak. Dergimizin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası akademik camiada da kabul gören bir referans yayın haline gelmesini hedefliyoruz."

"Ulaştırma ve Altyapı" dergisinde yayımlanan akademik makalelere "https://dergipark.org.tr/tr/pub/uab" veya "https://ulastirmavealtyapidergisi.com.tr/" internet adresleri üzerinden erişilebiliyor.

  • Bakan Uraloğlu
  • Ulaştırma ve Altyapı dergisi
  • Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik

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