Ulaştırma ve haberleşme sektörü için 49.8 milyar liralık ödenek

AA 15 Ocak 2022 Cumartesi 12:53 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 12:53

AA muhabirinin, 2022 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, program kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 27 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları aldı.

Söz konusu sektör yatırımlarında ilk sıra 20 milyar 121 milyon 233 bin liralık yatırım ödeneğiyle demir yollarının oldu.

Demir yolu ulaştırmasında, TCDD Genel Müdürlüğüne 14 milyar 567 milyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 4 milyar 30 milyon 91 bin lira ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne 1 milyar 524 milyon liralık pay ayrıldı.

Kara yolu yatırımları için 13 milyar 821 milyon lira ödenek öngörüldü. Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğüne 13 milyar 750 milyon lira tahsis edilirken Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 71 milyon lira verilecek.

Öte yandan otoyollar için de 700 milyon lira ayrıldı.

- KENT İÇİ ULAŞIM PROJELERİ İÇİN YATIRIM BÜTÇESİ YÜZDE 46 ARTTI



Kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarı 2021'de 8 milyar 483 milyon 581 bin lira iken bu yıl için yüzde 46 artışla 12 milyar 375 milyon 632 bin lira ödenek öngörüldü.

Bu ödeneğin 12 milyar 365 milyon 955 bin lirası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 9 milyon 677 bin lirası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kullanımına ayrıldı.

- TOPLAM 494 PROJEYE YATIRIM YAPILACAK

Hava yolu ulaştırmasına da 1 milyar 641 milyon 848 bin liralık yatırım ödeneği tahsis edildi. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 1 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 515 milyon 515 bin lira ayrıldı.

Ayrıca, hava yolu yatırımları kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü için 104,5 milyon lira, Türkiye Uzay Ajansı için 18,7 milyon lira, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için 3,2 milyon lira yatırım bedeli belirlendi.

Öte yandan, deniz yolu ulaştırması için ayrılan 830 milyon 392 bin liranın 697,5 milyon lirası Bakanlığa tahsis edildi. Ödeneğin, yaklaşık 75 milyon lirası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 56 milyon lirası TCDD ve 1,9 milyon lirası Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak.

Haberleşme için öngörülen toplam 256 milyon liralık ödeneğin 26 milyon lirası Bakanlığın, 190 milyon lirası TRT Genel Müdürlüğünün, 40 milyon lirası ise İletişim Başkanlığının oldu.

Sektördeki yatırımların dağılımına bakıldığında ise 283 kara yolu, 53 kent içi ulaşımı, 45 hava yolu, 51 demir yolu, 31 deniz yolu, 17 haberleşme ve 14 otoyol olmak üzere toplam 494 proje bulunuyor.

- ULAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN PROJELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, AKM-Gar-Kızılay, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve bağlantıları gibi projelerle kent içi ulaşım ön plana çıktı.

Bu yıl Yozgat ve Bayburt havalimanlarının altyapı işlerinin tamamlanması, Rize-Artvin Havalimanı'nın kullanıma açılması için ödenek tahsis edildi.

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi ile iki önemli şehir arasında seyahat süresinin kısaltılmasını teminen yaklaşık 1,3 milyar lira, Ankara ile İzmir arasında yük ve yolcu taşımacılığının sağlanması amacıyla Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'ne 3,3 milyar lira ödenek ayrıldı.

Bu yıl hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne 2 milyar lira, Avrupa ile Asya arasında kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Projesi'ne 2,1 milyar lira ödenek konuldu. Güney aksında yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir paya sahip olacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'ne yaklaşık 1,9 milyar lira ayrıldı.