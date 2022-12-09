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Ekonomi

Ülke ekonomisine yıllık 182 milyon TL katkı sağlayacak! Çalışmalar sürüyor

Adıyaman'da yapımı devam eden Gömükan Barajı tamamlandığında 72 bin 930 dekarlık tarım arazisi sulanacak. Adıyaman Gömükan Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 'Adıyaman Gömükan Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 182 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.

IHA9 Aralık 2022 Cuma 12:13 - Güncelleme:
Ülke ekonomisine yıllık 182 milyon TL katkı sağlayacak! Çalışmalar sürüyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaları sürdürüyor.

Adıyaman Gömükan Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Çalışmaları devam eden Adıyaman Gömükan Barajı tamamlandığında, barajda depolanacak su ile 72 bin 930 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj ulaşım yoluna ait imalatların ve gövde sıyırma kazıları tamamlandı. Gövde dolgusu devam etmektedir. Temelden yüksekliği 80,50 metre ve su depolama kapasitesi 57,46 milyon m olan Adıyaman Gömükan Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 182 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi.

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