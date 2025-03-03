Gambiya'da uzun yıllar yaşayan ve ticaretle uğraşan Türk iş insanları, ülkede pek çok iş fırsatının bulunduğunu belirterek, "Neden Afrika'dayız?" sorusu yerine "Neden Afrika'ya geç kaldık?" sorusunun sorulması gerektiğine dikkati çekti.

Gambiya'da yaşayan Türk iş insanları, ülkedeki yatırım fırsatları ve ticaretle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gambiya'ya 20 yıl önce yerleşen Kayserili iş insanı Metin Ünlütabak, Türkiye'den gelecekler için neredeyse tüm iş dallarında ihtiyaç bulunduğunu ve ülkenin fırsatlara açık olduğunu söyledi.

Ünlütabak, Gambiya'da mutfak dolabı, pencere, taş ocağı ve briket makinesi üzerine faaliyet gösterdiklerini aktararak, "20 yıldır yoğun mücadelenin sonucunda bir şeyler yapabildik. Türkiye'deki arkadaşlara tavsiyemiz, burada tüm iş dallarında fırsatların bulunduğu ancak ülkenin küçük olması nedeniyle muhatap bulmanın biraz zor olduğu. Bu yüzden kendi işlerinin başında dururlarsa ve işlerini takip ederlerse başarılı olacaklarına inanıyoruz." dedi.

Gambiya'da özellikle inşaat, gıda, temizlik ve mobilya alanlarında ihtiyaç olduğunu belirten Ünlütabak, "'Neden Afrika'dayız' sorusunu sormak yerine, "Neden Afrika'ya geç kaldık' sorusunu sormamız daha doğru olur. Şu anda burası, 50-60 yıldır Lübnanlıların egemenliğinde. Benimle aynı yaşta olan Lübnanlılar burada doğmuş. Tüm iş dallarında da onlar egemen. Biz de fırsat bulduğumuz alanlarda piyasaya girmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ünlütabak, Gambiya'ya büyükelçilik açıldıktan sonra işlerinin kolaylaştığını belirterek, "Ülke, fazla gelişmemiş bir ülke. Son 2 yıldır biraz yatırım almaya başladı. Büyükelçilikten ve biz burada kalanlardan bilgi alınarak hareket edilmesi faydalı olur." ifadesini kullandı.

- "İLK YERLEŞİK TÜRK AİLESİ BİZİZ"

Ailesi 1997'de Gambiya'ya yerleşen Ahmet Taşbaşı da ailesinin ilk olarak taşımacılık işi yaptığını, birkaç yıl sonra ise inşaat işleri almaya başladığını söyledi.

Taşbaşı, kardeşi Furkan Taşbaşı ile Gambiya'da büyüdüklerini aktararak, "Biz buraya yerleşen ilk Türk ailesiyiz. İlk yerleşik Türk ailesi biziz galiba Gambiya'da. Burada Türkiye'den birçok firmanın distribütörlüğünü yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'DEN GELEN MALZEME DEYİNCE O MALZEMEYİ ALMAK İSTİYORLAR"

Gambiyalıların Türkiye'den gelen ürünleri tercih ettiğini anlatan Taşbaşı, "Son 10 yıldır Türkiye'den gelen malzemeyi almak istiyorlar. O ürünü istiyorlar. Çin'e ya da Avrupa'ya göre o ürünleri daha iyi görüyorlar. Nedeni galiba Türkiye'nin dış politikasının son 10 yıldır Afrika'ya çok iyi olması. Sadece ürün bazında değil, Türkiye'nin dünya politikasına da Afrikalılar çok olumlu bakıyorlar." dedi.

Taşbaşı, Gambiya'da eğitim ve sağlık sektörlerinin çok geride kaldığını belirterek, "Bu sektörlerde başarılı işler yapabilen insanlar kesinlikle güzel işler yapar burada ve ülkeye de büyük bir katkı sağlar. Mesela, buraya şimdi Mısır büyük bir yatırım yaparak büyük bir hastane açtı; buna çok olumlu bakıyorlar. Türkiye'den de böyle bir şey gelirse çok güzel olur." şeklinde konuştu.

Afrika nüfusunun 20 yıl içinde ikiye katlanacağını belirten Taşbaşı, "Buradaki fırsatlar başka bir yerde yok. Burada güzel işler yaparsan, güzel sonuçlar alırsın. Kendini ve ülkeni iyi temsil edersen her türlü başarılı olursun. Bu kadar büyüyecek bir potansiyel belki başka yerlerde de olabilir, ancak Afrika'daki potansiyel çok daha büyük, bu benim düşüncem." açıklamasında bulundu.

- "YARDIMSEVERLER, GÜLER YÜZLÜLER, KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Taşbaşı, Afrikalıların Türkleri sevdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Batılılara benzetmiyorlar bizi. Biz daha sıcak kanlıyız, bu insanlar da öyle. Yardımseverler, güler yüzlüler, korkulacak bir şey yok. Afrika çok açık bir yer. Güzel iş yapılacak bir yer. Türkiye devletine de teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir açılım yapıyorlar Afrika'ya. Bizim için çok büyük bir fırsat. Çinliler bunu alıp götürüyor. Bizim de yapmamız lazım aynı şekilde. Biz daha iyisini yapabiliriz."

Gambiyalılara Türkiye'de sağlanan eğitim fırsatlarına da değinen Taşbaşı, "Bu yumuşak güç gibi bir şey. Türkiye'de eğitim vermemiz çok önemli. İnsanlara bu eğitimlerin verilmesi, ileride bizim için katma değer yaratacak. Bizim dilimizin konuşulabilmesi ve ülkemizi sevmeleri, buradaki işlerimizi kolaylaştıracak." diye konuştu.



Taşbaşı, Gambiya'ya ilk taşındıklarında annesi Ayşe Taşbaşı'nın arkadaş edinmekte zorlandığını ancak şimdi çevresinin genişlediğini birçok arkadaşının olduğunu da sözlerine ekledi.

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