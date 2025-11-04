İSTANBUL 21°C / 15°C
  Ülkede beyaz petrol fışkırıyor: Resmen düğmeye basıldı
Ekonomi

Ülkede beyaz petrol fışkırıyor: Resmen düğmeye basıldı

Hidrojen, son yıllarda 'beyaz petrol' olarak adlandırılmaya başlandı. Özellikle ulaşım, sanayi ve enerji depolama alanlarında büyük bir dönüşüm vaat eden hidrojen, petrolün yerini alabilecek bir alternatif olarak öne çıkıyor. Son olarak Avrupa ülkesinde son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar…

4 Kasım 2025 Salı 20:36
Ülkede beyaz petrol fışkırıyor: Resmen düğmeye basıldı
ABONE OL

Beyaz petrol olarak adlandırılan hidrojen, temiz enerji arayışında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Karbon salınımını azaltma hedefleri doğrultusunda bu beyaz petrol, fosil yakıtlara olan bağımlılığı sonlandırmak için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

FRANSA'DA 59 MİLYON TONLUK BEYAZ PETROL KEŞFİ YAPILDI!

Hem taşıma hem de depolama kolaylığı sunan hidrojen, sanayi, ulaşım ve enerji üretimi gibi birçok sektörde devrim yaratma potansiyeline sahip.

Fransa'da yapılan araştırmalarda yerin derinliklerinde "beyaz petrol" olarak adlandırılan doğal hidrojen yatakları bulundu. Uzmanlara göre bu "beyaz petrol", fosil yakıtlara olan bağımlılığı bitirebilecek kadar güçlü bir enerji kaynağı olabilir. Tahmini 59 milyon tonluk hidrojen, küresel yıllık gri hidrojen üretiminin yarısına eşdeğerdir ve temiz enerjiye geçişi önemli ölçüde hızlandırabilir.

Fransız jeologlar, yer altındaki doğal hidrojen rezervlerinin "beyaz petrol" olarak nitelendirilmesinin sebebini, temiz ve sürdürülebilir enerji üretiminde taşıdığı dev potansiyele bağlıyor. Geleneksel petrole benzer şekilde yer altından çıkarılan ancak çevreye zarar vermeyen bu beyaz petrol, geleceğin enerji devriminin merkezinde yer alabilir.

Uzmanlar, Fransa'da bulunan beyaz petrol rezervlerinin dünya genelinde yeni bir enerji yarışını başlatabileceğini düşünüyor. Birçok ülke, temiz enerji kaynaklarına yönelirken, beyaz petrolün stratejik öneminin önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor. Beyaz petrol, doğanın saklı hazinesi olarak enerji devriminin yeni sembolü olmaya hazırlanıyor.

Popüler Haberler
