Türkiye'den geçen yılın 10 aylık döneminde 6 ülkeye 1 milyon 337 bin 296 kilogram karşılığı 7 milyon 949 bin 800 dolar döviz girdisi sağlanırken bu yılın aynı döneminde ise 8 ülkeye 857 bin 522 kilogram karşılığı 7 milyon 113 bin 563 dolar döviz girdisi elde edildi. Ürün rekoltesinin bu yıl az olması, global piyasalarda yaşanan durgunluk, avlun fiyatlarının geçtiğimiz aylara göre yüksek olmasından kaynaklandığı kaydedildi.

GÜNEY KORE, ÇİN, JAPONYA, TAYVAN, ABD, İTALYA, GÜRCİSTAN, BULGARİSTAN...

Bu yılın 10 aylık döneminde Güney Kore, Çin, Japonya, Tayvan, ABD, İtalya, Gürcistan, Bulgaristan olmak üzere 8 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatında 7 milyon 113 bin 563 dolar döviz girdisi sağlanırken bu sezon Doğu Karadenizli balıkçılar özellikle palamut avında umduklarını bulamayınca bu ürüne yöneldi.

Balıkçılardan Erkan Acuner, Trabzonlu balıkçılar olarak bu sezon palamudun genelde Batı Karadeniz'de bol miktarda avlandığını Doğu Karadeniz'de ise istedikleri avcılığı yapamadıklarını belirterek bu nedenle deniz salyangozuna yöneldiklerini söyledi.

Deniz salyangozu avcılığının 1 Eylül itibariyle başladığını ancak deniz dolguları yüzünden zorluklar yaşadıklarını belirten Acuner, "Deniz salyangozu avcılığı 1 Eylül itibariyle başladı. Bu sezon Doğu Karadeniz'de palamut pek olmadığından bizde ağırlıklı olarak salyangoz avcılığına yöneldik. Denizin durumuna göre günde 400-500 kilogram kadar salyangoz çıkartıyoruz ancak havaların soğumasıyla bu miktar azalacak. Genelde Trabzon'da avlanma yapıyoruz. Trabzon merkezde dolgu alanları çok olması ve 500 metre yasağından dolayı zorluklar yaşıyoruz. Trabzon merkezde dolguların yüzünden 500 metre içinde çekmemiz mümkün değil yetkililerin bu konuya el atmasını bekliyoruz. Deniz salyangozu genelde Çin, Japonya, İtalya gibi ülkelere ihraç ediliyor" dedi.

İhraç edilen deniz salyangozunun kabuğunun kozmetik alanda kullanıldığını ifade eden Acuner, "Deniz salyangozu ülkemizde istilacı tür olarak biliniyor. Denizin filtresi olan midye ile besleniyor daha doğrusu önüne gelen her şeyi yiyor. Genelde denize dalmak suretiyle ve algarna ile avcılık yapıyoruz. Kilosu 8-14 TL arasında değişiyor. En çok Çin ve Japonya alıyor. Deniz salyangozunun içi gıda kabuğu kozmetik alanında kullanılıyor" diye konuştu.