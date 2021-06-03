Ülkemize ziyareti ses getirdi! ''Türkiye 300 milyonluk bir pazara giriyor''

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 16:29 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 16:29

Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'da önce Togo toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dussey, ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dışişleri Bakanlığının hibrit toplantısına katıldı.

Dussey, bu toplantıya ilişkin Twitter hesabından Türkçe "Togo ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzere İstanbul'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugünkü toplantı ve misafirperverlik için teşekkür ederim. Türk iş insanlarını Togo'ya davet ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Temaslarına Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmelerle devam eden Dussey, Twitter'dan yine Türkçe, "Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dussey, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi ve bu görüşmesini de Twitter'dan Türkçe duyurdu.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Dussey, buna ilişkin paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:

"Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ikili iş birliğinin yanı sıra Afrika'da bölgesel iş birliğini de görüştük. Değerli dostum Mevlüt'e misafirperverliği için de teşekkür ediyorum. Türkiye'yi, Afrika kıtasına yönelik dinamik politikası ve olumlu yaklaşımı nedeniyle kutluyorum."

- "TÜRKİYE VE TOGO ARASINDAKİ YAKINLAŞMA"

Togo Dışişleri Bakanı Dussey'in Türkiye temasları ülkesinde ve kıta basınında da geniş yer buldu.

"Republicoftogo" isimli internet sitesi, Dussey'in Türkiye ziyaretini özetlediği haberini "Türkiye ve Togo arasındaki yakınlaşma" başlığıyla servis etti.

Haberde, görüşmelerin ana gündemini 2 ülke arasında siyasi ve ekonomik iş birliği konusunun oluşturduğuna dikkat çekilerek, terörle mücadele başlığının da ele alındığı vurgulandı.

Türkiye'nin son dönemde Afrika kıtasında oldukça aktif olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğinin de yeni açıldığı hatırlatıldı.

Haberde Togo'da FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığı belirtilerek TMV'nin yapısına ve işleyişine ilişkin kapsamlı bilgi verildi.

- "TÜRKİYE, 300 MİLYONLUK BİR PAZARA GİRİYOR"

İş dünyasına yönelik yayımlar yapan "Togofirst" isimli internet sitesindeki haberde de Dussey'in MÜSİAD ile görüşmesine geniş yer verilerek ekonomi alanındaki fırsatlara vurgu yapıldı.

"Togobusinessnews" isimli internet sitesindeki haberde de Türkiye'nin, Togo'daki FETÖ iltisaklı okulun kapatılmasından duyduğu memnuniyete vurgu yapılarak 2 ülkenin, biri TMV ile ilgili olmak üzere, birçok iş birliği anlaşması imzaladığı hatırlatıldı.

Kıtada yayım yapan "Lenouvelafrik" isimli internet sitesi de Dussey'in Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Togo'nun Batı Afrika'nın giriş kapısı" olduğuna ilişkin sözlerine atıfta bulunarak Türkiye'nin Togo'ya yapacağı yatırımla yaklaşık 300 milyonluk bir pazara gireceğini yazdı.

- DÜNYANIN EN BÜYÜK FOSFAT ÜRETİCİLERİ ARASINDA

Batı Afrika'da bulunan, Burkina Faso, Benin ve Gana ile komşu olan yaklaşık 8 milyonluk Togo'da başlıca ihracat kalemleri arasında kakao, kahve ve pamuk yer alıyor. Togo ayrıca, dünyanın en büyük fosfat üreticileri arasında bulunuyor.

Serbest bölgeye sahip Togo, Lome Limanı sayesinde önemli bir ticaret merkezi olma özelliği taşıyor. Lome Limanı'na ulaşan malların yaklaşık yüzde 40'ı başka ülkelere ihraç ediliyor.

CFA Frangını kullanan sekiz devletin bulunduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ve 16 ülkeden oluşan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) üyesi olan Togo, Uluslararası Para Fonu'nun 2019'daki verilerine göre yüzde 5'lik büyüme kaydetti.

- LOME BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİ AÇILDI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 20 Temmuz 2020'de Togo'ya yaptığı ziyarette bu ülkede büyükelçilik açacaklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin Lome Büyükelçisi olarak atanan Esra Demir de 7 Nisan'da güven mektubunu Togo hükümetine sunarak görevine başlamıştı.

Togo makamlarıyla temaslar daha önce Togo'ya akredite olan Türkiye'nin Benin'deki Kotonu Büyükelçiliği üzerinden yürütülüyordu.

Türkiye, Togo ile Afrika'daki büyükelçilik sayısını 43'e çıkardı.