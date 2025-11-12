Kenya'nın Kakamega ilçesinde Isulu-Bushiangala Yer Altı Madenciliği Projesi kapsamında 1,27 milyon onsluk altın bulunan yataklar keşfedildi.

Ulusal basındaki haberlere göre İngiliz madencilik şirketi Shanta Gold Limited, Kakamega ilçesinde tahmini değeri 683 milyar şilin (yaklaşık 223 milyar 402 milyon lira) olan, ülkenin en büyük altın yataklarından birini keşfettiğini duyurdu.

Shanta Gold'un Kenya'daki Isulu-Bushiangala Yer Altı Madenciliği Projesi kapsamında bulunan altın yatakları için çoğunluğu özel mülkiyet, yaklaşık 337 dönüm araziye ihtiyaç duyulacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yaklaşık 800 hanenin yerinden edilmesine yol açacak proje için 1932 dönüm alana yayılan 6 yeni yerleşim yerinin belirlendiği ve etkilenen ailelere maddi tazminat veya aynı bölge içinde yeniden yerleşim seçeneklerinin sunulduğu kaydedildi.

"Shanta Gold Batı Kenya Fizibilite Çalışması: Isulu-Bushiangala Yer Altı Madencilik Projesi" başlıklı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda "Isulu ve Bushiangala kaynakları, ton başına ortalama 11,43 gram altın içeren 1 milyon 270 bin 380 ons altın bulunduruyor." bilgisi paylaşıldı.

Projenin "ekonomik açıdan uygulanabilir, teknik bakımdan gerçekleştirilebilir ve sosyal açıdan arzu edilir" diye nitelendirildiği raporda "Proje, önemli etkiler ortaya çıkaracak ancak bu etkiler, hafifletici önlemler sayesinde en aza indirilecek." ifadesine yer verildi.