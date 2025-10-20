AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesindeki Eti Maden Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, bu tesise set çekmeye çalıştığını üzülerek ifade ettiğini belirten Albayrak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın tüm bilimsel süreçleri tamamlayarak verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporuna rağmen CHP'li belediye ve partinin içerisindeki bazı çevreler, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan iddialarla yürütmeyi durdurma davası açmıştır." diye konuştu.

Gürhan Albayrak, "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soranların, dün ülkenin yerli ve milli atılımlarına engel olmaya çalışanlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaptıkları bu aymazlıklara rağmen CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve beraberindeki vitrin ekibi geçtiğimiz günlerde buraya gelip görüntü verme çabasında oldular. Bu tam anlamıyla riyakarlık, samimiyetsizlik ve iki yüzlülüğün kendisidir. Biz 'yerli ve milli üretim' dedik, onlar 'durdurun' dediler. Biz 'yatırım' dedik, onlar dava açtılar. Biz 'gelecek' dedik, onlar sabote ettiler ama biz durmadık, durmayacağız."

"ONLARIN ZİHNİYETİ YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞTAN UZAKTIR"

CHP'nin, bu ülkenin kalkınma hamlelerine karşı tutumunun yeni olmadığını dile getiren Albayrak, "Onların zihniyeti yerli ve milli anlayıştan uzaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi yerli üretimde, enerji ve madende kendi kendine yeten güçlü bir ülke haline getirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Beylikova'daki Nadir Toprak Elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesinin asla söz konusu olmadığını vurgulayan Albayrak, "Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Beylikova sadece Eskişehir'in değil Türkiye'nin geleceğidir. Bu tesis, savunma sanayisinden enerjiye, uzay teknolojilerinden batarya üretimine kadar her alanda yerli üretimin kalbidir." dedi.

Albayrak, CHP'nin, Eskişehir'de yıllardır önemli yatırımları engelleme çabasında olduğunu savunarak, "Bu yaptıklarına anlam vermek mümkün değil. Her şeye rağmen hiçbir siyasi engel ve itham bu kararlı yürüyüşü durduramayacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olacak. CHP ise bu ülkenin kalkınma tarihine engel olan zihniyet olarak anılacaktır." sözlerini sarf etti.

Gürhan Albayrak'a, AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Ersin Kaya ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cevahir Manas da eşlik etti.